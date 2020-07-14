Новым директором Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа стала Александра Колесниченко, сообщили в пресс-службе фонда.

До этого назначения она работала начальником отдела мониторинга информационной сферы в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации президента.

Ранее фонд возглавлял юрист и блогер Хушнудбек Худайбердиев, который был назначен заместителем генерального директора Национального информационного агентства Узбекистана (УзА).

О создании Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа стал известно в январе этого года. Председателем попечительского совета фонда стал Комил Алламжонов, заместителем председателя — Саида Мирзиёева.

Главная цель фонда — развитие СМИ, содействие реализации прав журналистов и блогеров, усиление роли общественных институтов в укреплении свободы слова в стране и содействие улучшению международного имиджа Узбекистана.