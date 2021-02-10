Пресс-секретарь Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Бунёд Абдуллаев сообщил об увольнении.

Ранее он сообщал «Газете.uz», что 1 февраля на расширенном заседании коллегии комитета под председательством первого заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова был поставлен вопрос об освобождении от должностей шестерых руководителей среднего звена, включая самого Бунёда Абдуллаева, руководившего отделом по связям с общественностью и СМИ. Ряду руководителей был объявлен выговор.

Решение для Абдуллаева стало неожиданным, поскольку, по его словам, всего за пару дней до этого — 30 января — представители Администрации президента на собрании в Госкомэкологии дали хорошую оценку работе пресс-службы, хотя и подвергли критике деятельность других сотрудников среднего звена.

На заседании коллегии «заведующий секретариатом Кабмина Шерзод Абидов передал список Ачилбаю Раматову. Он начал читать имена из списка — начальники отделов и управлений. Некоторым объявил выговор, некоторым — об увольнении», рассказал он.

«Я поднял руку, чтобы мне дали слово. Но на меня даже не обратили внимания. Я вышел из комнаты до окончания встречи… Позже мне позвонили из отдела кадров и потребовали заявление, в управлении делами потребовали сдать вещи. Я сказал, что согласно приказу председателя должен завершить курсы по управлению дронами до конца недели и обучить этому других сотрудников. Я сообщил, что напишу заявление, если они отменят этот приказ», — сообщил Бунёд Абдуллаев. Приказ отменён не был, и он посещал курсы до 5 февраля.

Он считает причиной увольнения отказ выполнять поручение, поступившее за две-три недели до заседания. Тогда ему позвонили из «штаба» Ачилбая Раматова и сообщили, что для продвижения имиджа первого вице-премьера необходимо каждую пятницу предоставлять информацию по утверждённой теме для распространения в СМИ.

«Я заявил, что мы будем выполнять это, если поступит соответствующее поручение — в установленном порядке», — утверждает Бунёд Абдуллаев. Потом, по его словам, ему звонил главный специалист Департамента по вопросам здравоохранения, экологии и охраны окружающей среды Кабинета министров Баходир Шукуров, который также поручил выполнить поступившее задание. Пресс-секретарь снова отказался, попросив письменное поручение.

Источник «Газеты.uz» в правительстве, знакомый с деталями прошедшего заседания, сообщил, что вопрос о замене некоторых руководителей среднего звена был поставлен в связи с недостаточными показателями деятельности комитета. В ноябре прошлого года председателем Госкомэкологии был назначен Алишер Максудов, ранее работавший главой компании «Узпахтасаноат», и перед комитетом были поставлены определённые задачи, отметил источник.

На сайте Госкомэкологии и в его каналах в социальных сетях о заседании с участием первого вице-премьера до сих пор ничего не сообщалось. Заявление Бунёда Абдуллаева также никак не прокомментировано.

Не было официальной реакции на заявление пресс-секретаря и со стороны Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента.