Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения 14 января для выяснения происхождения вируса Sars-Cov-2, вызывающего COVID-19, прибыла в китайский Ухань, где в конце декабря 2019 года зафиксировали первую вспышку заболевания.

Учёные в течение двух недель брали интервью у представителей научно-исследовательских институтов, больниц и сотрудников рынка морепродуктов в городе.

В понедельник, 9 февраля, эксперты озвучили свои выводы: они считают, что заражение из-за возможной утечки в лаборатории маловероятно, сообщило РИА Новости.

«Мы выдвинули четыре гипотезы того, как вирус мог попасть к человеку… Первая — это прямая передача от животного к человеку. Вторая гипотеза была о том, что вирус мог передаться от промежуточного животного, потенциально близкого к человеку, в котором вирус мог адаптироваться и циркулировать до передачи человеку. Третья версия — это цепочка продуктов, в особенности замороженные продукты, чья поверхность, возможно, могла быть источником передачи вируса к человеку или через еду. И последняя — это возможность инцидента, связанного с лабораторией», — заявил глава международной группы ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

Он подчеркнул, что эксперты тщательно изучили все гипотезы. Наиболее вероятной является версия про передачу вируса через промежуточный носитель. Эксперты ВОЗ намерены изучать её в дальнейшем.

Кроме того, по мнению экспертов, крайне вероятна возможность передачи вируса через поверхности замороженных продуктов. Это предполагает возможность того, что вирус был транспортирован издалека.

Третьей по возможности остаётся версия про прямую передачу вируса от летучих мышей. При этом передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна, эта гипотеза не будет фигурировать среди гипотез, которые эксперты порекомендуют для дальнейшего изучения по выявлению причин возникновения вируса.