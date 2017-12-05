По итогам переговоров Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани, а также делегаций двух стран в резиденции Куксарой подписано 20 документов, сообщило УзА. Главы двух государств также приняли Совместное заявление.

«На переговорах в узком кругу мы достигли договоренностей по многим очень важным, в том числе вчувствительным сферам», — сообщил на пресс-конференции Шавкат Мирзиёев.

Он назвал визит главы Афганистана в Узбекистан историческим. «Сегодняшний визит заложил крепкий фундамент для осуществления желаний и устремлений наших народов. Я еще раз приветствую дорогого друга, Президента Афганистана г-на Ашрафа Гани в Узбекистане», — сказал Шавкат Мирзиёев, выразив уверенность, что отныне взаимных визитов будет больше.

Стороны подписали протокол об образовании совместной комиссии по сотрудничеству в сфере безопасности между Узбекистаном и Афганистаном. Как сообщил Президент Узбекистана, эта комиссия получила полномочия давать рекомендации и предложения главам двух государств.

Шавкат Мирзиёев также сообщил о договоренности об открытии консульства Афганистана в городе Термез.

Особое внимание на переговорах уделялось развитию транспортной и энергетической инфраструктуры. «Специалисты Узбекистана реализуют проект строительства линии электропередачи Сурхан — Пули Хумри. Мы также подписали соглашение о строительстве железной дороги Мазари-Шариф — Шибирган — Маймана — Герат», — сообщил Президент Узбекистана.

«Эти два документа имеют большое историческое значение», — подчеркнул он. Для ускорения проработки данных документов создана специальная комиссия и определены ответственные лица и с узбекской, и с афганской стороны.

Мохаммад Ашраф Гани выразил благодарность Президенту Узбекистана «за веру, которую вы вкладываете в будущее, процветание и стабильность моей страны — Афганистана».

Он поздравил Шавката Мирзиёева с первой годовщиной на посту Президента и с 26-летием государственной независимости Узбекистана. «За прошедшие 26 лет Узбекистан достиг огромных успехов, а за последний год вы придали новый импульс, который можно назвать беспрецедентным», — сказал лидер Афганистана.

Мохаммад Ашраф Гани приветствовал позицию Узбекистана по развитию регионального сотрудничества, в том числе с Афганистаном.

«Ваша позиция, что сотрудничество намного более выгодно, чем разногласия, означает прогресс и процветание для всех наших граждан, которые являются поистине братьями и сестрами», — подчеркнул он.

Мохаммад Ашраф Гани также пригласил Шавката Мирзиёева посетить Афганистан с официальным визитом.

По данным УзА, в рамках визита подписано более 40 экспортных контрактов на общую сумму свыше 500 млн долларов.