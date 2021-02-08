В индийском штате Уттаракханд сошёл ледник: 14 человек погибли, 6 получили ранения и около 170 пропали без вести, сообщает The Times of India.

Огромные ледовые массы сошли вниз по горной гималайской реке Алакнанда и вызвали наводнение в высокогорных районах штата. Удар стихии пришелся на строящиеся гидроэлектростанции NTPC и Риши Ганга, передаёт РИА Новости.

В связи с наводнением власти Уттаракханда эвакуировали жителей деревень, расположенных на берегах реки ниже гидроэлектростанции, а плотины в городах Шринагар, Ришикеш и Харидвар провели экстренный сброс воды для недопущения дальнейшего ущерба.