В Узбекистане банки будут создавать управляющие компании для разработки программ развития махаллей. Такое поручение дал президент Шавкат Мирзиёев во время ознакомления с презентациями банков о реализации инвестиционных проектов 1 февраля.

В ходе презентации подчеркивалось, что экономическому комплексу следует организовать работу на уровне махалли, банки должны помогать реализации высокоэффективных в плане создания рабочих мест проектов на местах, особенно, содействовать молодым предпринимателям.

«Например, если в Маргилане шесть банков, то вы подготовите постановление о [создании] управляющей компании для Маргилана. Что сделает управляющая компания для 60−65 махаллей? Она должна трансформировать махаллю, в разрезе домохозяйств…», — указал глава государства в сюжете телеканала «Узбекистан 24».

Шавкат Мирзиёев отметил, что необходимо развернуть новую систему работы банков в махаллях, чтобы они содействовали разработке проектов с учетом специфики отдельно взятого района или махалли, учили население, как зарабатывать на предпринимательстве.

«Можно ли сравнивать Кашкадарьинскую и Ферганскую области? Нельзя сравнивать. Мы и для Ферганы даём кредиты по одинаковым процентам, таким же образом смотрим на Фергану, как и на Кашкадарью. Пока мы не сделаем это в разрезе махаллей, общество не изменится. Управляющая компания поставит диагноз для одной махалли: „Здесь будут выращивать виноград, здесь будут заниматься птицеводством, скотоводством, здесь будут разводить коз для шерсти, здесь — златоткаческий промысел, здесь — ювелиры, здесь — ремесленничество, здесь — гончарство“. Это может сказать местный человек, мы не можем сказать, сидя в Ташкенте», — заявил он.

В интервью «Узбекистан 24» бывший председатель правления «Ипотека-банка» Шухрат Атабаев (ныне замсоветника президента) заявил, что президент поручил организовать работу по системе «махаллабай», то есть в разрезе махаллей.

«Наш президент объяснил, что в махаллях есть много возможностей, что мы должны не лениться и тщательно изучить каждую махаллю, разработать программы развития махалли и создать управляющие компании для их реализации», — сказал он.

Глава «Микрокредитбанка» Ориф Бутаев рассказал, что Шавкат Мирзиёев дал задание определить «драйверы» развития в Учкуприкском (49 махаллей) и Фуркатском (34 махаллей) районах, за которыми закреплён «Микрокредитбанк». Кроме того, банку необходимо разработать ТЭО (технико-экономическое обоснование) развития в разрезе каждой махалли с помощью создаваемых управляющих компаний.

Фото: пресс-служба президента.

По данным пресс-службы президента, 10 крупными банками всего разработаны 136 проектных предложений на общую сумму 1,5 млрд долларов.

В частности, «Агробанк» выявил возможности для реализации 43 проектов совместно с текстильными кластерами на 501 млн долларов.

НБУ запланировал реализацию в этом году 6 новых проектов на сумму 225 млн долларов. В их числе проекты по производству поливинилхлорида и алюминиевых рам в Каракалпакстане, Навоийской и Наманганской областях, созданию в столице и Ташкентской области транспортно-логистического центра по обслуживанию грузовых поездов и грузовиков.

«Узпромстройбанк» планирует проект стоимостью 110 млн долларов в свободной экономической зоне «Ургут», предусматривающий создание мощностей по выпуску 600 тысяч тонн стальной продукции в год.

«Ипотека-банк» намерен инвестировать в проект по организации современного центра логистики площадью 27,5 га в Куйичирчикском районе. Предприятие сможет принимать 120 тысяч контейнеров в год, обслуживать одновременно 120 грузовых машин и 25 вагонов.

Разработан также проект по созданию в старогородской части столицы Национального торгового городка с привлечением кредита банка «Асака».