Шухрат Халдарович Атабаев назначен заместителем советника президента Узбекистана по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики, следует из указа главы государства от 3 февраля.

До назначения он с ноября 2018 года работал председателем правления АКИБ «Ипотека-банк».

Шухрат Атабаев (1978 года рождения) окончил Ташкентский финансовый институт (2000), Национальный институт политических наук Японии (2005), Академию государственного и общественного строительства при президенте (2010).

Трудовую деятельность начал в 1995 году в качестве преподавателя английского языка в 14-средней школе Навоийской области. Работал в должности главного бухгалтера центра общества «Камолот» Ташкентского технического университета (1998−2000).

Занимал различные должности в системе Центрального банка (2001−2018), в том числе заместителя директора Департамента монетарной политики (2006−2009), замначальника, начальника Специального управления по обмену валюты, директора Департамента по операциям на внутреннем валютном рынке (2009−2014), начальника Финансово-экономического департамента (2014−2015), зампредседателя ЦБ (2017−2018). Он также успел поработать заместителем председателя правления Народного банка (2015−2017).





В настоящее время советника президента Узбекистана по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики является Равшан Гулямов, а его заместителя Галина Саидова и Обид Хакимов.