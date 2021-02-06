В Казахстане создаётся национальный кластер искусственного интеллекта. В течение пяти лет планируется привлечь в это направление более 1 млрд долларов инвестиций. Об этом в своем видеообращении на международном форуме «Digital Almaty 2021 — Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность» сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщает МИА «Казинформ», президент отметил, что основной упор будет на создание умной экосистемы, в возможности которой входят анализ большого массива отраслевых данных. По его словам, это позволит построить действенные модели прогнозирования и предупреждения риска, обеспечит максимальный эффект от проводимых реформ.

«В этих целях на базе Nazarbayev University совместно с Всемирным банком создается национальный кластер искусственного интеллекта. Для эффективной обработки растущих объемов информации создаются центры обработки данных. В течение пяти лет мы планируем привлечь в это направление около 500 миллиардов тенге или более миллиарда долларов инвестиций. Конечно же, приглашаем наших партнеров по Союзу и региону к всестороннему сотрудничеству», — заявил он.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в текущем году в налоговой сфере начнется внедрения технологии блокчейн. В этом направлении Казахстан сотрудничает с Россией.

Он указал, что цифровизация затронет и национальную систему распределения лекарственных средств, в рамках которой обеспечат юридические признания всех базовых документов в электронном формате, усовершенствуют защиту персональных данных.

В рамках этого же форума премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов сообщил, что в ближайшие два года будет привлечено 2,5 млрд долларов на развитие цифровой инфраструктуры страны. Эти средства будут направлены на модернизацию мобильной связи, развитие э-правительства и другие задачи.