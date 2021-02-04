Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Международный центр керамики, построенный в Риштанском районе, сообщила пресс-служба главы государства.

Здесь возведены 20 двухэтажных домов, музей истории Риштана и центр банковских услуг. На первых этажах домов расположены мастерские и магазины, а на вторых этажах проживают семьи мастеров. В домах имеются также гостиницы, рассчитанные на приём шесть человек.

С открытием центра создано около 250 рабочих мест, говорится в сообщении. Керамическая продукция экспортируется в Объединённые Арабские Эмираты, Чехию, Турцию, Россию, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и другие страны.

«Мы возрождаем национальные традиции по всем направлениям. Нужно популяризовать и керамику, нести её в каждый дом. Кроме того, её очень ценят за рубежом. Потому что она красивая, качественная, экологически чистая. Если в каждом доме в нашей стране будут такие изделия, они будут предметом национальной гордости и источником духовности», — сказал Шавкат Мирзиёев, посещая мастерскую народного мастера Узбекистана Алишера Назирова.

Президент также посетил дома известных гончаров Музаффара Саидова и Шарофиддина Юсупова.

Глава государства поручил ответственным лицам предоставить гончарам оборотные средства и льготы, помочь им в открытии магазинов в других регионах, организовать выставочные и торговые стенды в посольствах страны за рубежом.

Президент затем посетил мавзолей Ходжи Рушнои и пообщался с жительницами Учкуприкского района, которые открыли швейные мастерские в своих домах.