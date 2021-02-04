Прокуратура Джизаской области отреагировала на видеообращение в социальных сетях о возможном укрывательстве случая ранней беременности в школе №14 в Дустликском районе области.

По данным ведомства, в январе прошлого года у ученицы школы №14 диагностировали беременность во время прохождения медицинского осмотра в районном медобъединении.

О беременности немедленно сообщили в районный отдел внутренних дел. По итогам доследственной проверки ОВД принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании, что «в действиях какого-либо лица не было состава преступления».

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе областной прокуратуры, возраст ученицы на момент вступления в половую связь составлял 17 лет, а ученика — 16.

Прокуратура Дустликского района, проведя проверку по факту беременности, в рамках исполнения закона «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» применила дисциплинарные наказания в отношении четырех должностных лиц школы.

При этом матери несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей (статья 47 Кодекса об административной ответственности / наказание — штраф от 1 до 5 базовых расчётных величин).

«В связи с тем, что стороны выразили желание пожениться, было принято решение хокима района о снижении брачного возраста в соответствии с требованиями Семейного кодекса», — говорится в сообщении.

Согласно статье 15 Семейного кодекса, брачный возраст для мужчин и женщин установлен в 18 лет. При наличии уважительных причин, в исключительных случаях (беременность, рождение ребёнка, объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация), хоким района или города по месту государственной регистрации брака может по просьбе лиц, желающих вступить в брак, снизить брачный возраст, но не более чем на год.

Районная прокуратура также проводит предварительное следствие по факту предложения главой отделения народного образования денег гражданину З. Д., который распространил видеообращение в социальных сетях.