Заместитель премьер-министра Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков в интервью Amerika Ovozi (VoA) объяснил привычку государственных служащих вести записи в блокноте на встречах с президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Навбахор Имамова и Сардор Умурзаков. Фото: AmerikaOvozi / YouTube.

По его словам, это связано со сформировавшейся политической культурой в стране.

«В каждом государстве, в каждом обществе есть своя политическая культура. Например, почему наши люди, задающие этот вопрос, не обсуждают случаи в других странах, которые могут показаться нам странными. Например, кланяются [при встрече] в некоторых восточных, азиатских странах, которые признаны демократическими странами и так далее. Я могу привести очень много примеров. Это сформировавшаяся у нас политическая культура», — заявил Сардор Умурзаков.

Фото: Пресс-служба президента.

Вице-премьер пояснил, что в течение дня как член правительства получает от главы государства задачи, которые «не легко посчитать».

«Это не 1−2 задачи. Например, когда мне дают поручения, я записываю, чтобы запомнить, а затем систематизировать их. На встречах, исходя из темы, я делаю выводы по задачам, относящимся ко мне, записываю их. Я для себя определяю, какие основные вопросы буду поднимать, если мне дадут слово», — сказал Сардор Умурзаков.

«Политическая культура уже сформировалась. Какие факторы на это повлияли — это уже другой вопрос. Это уже сформировавшаяся политическая культура и мы должны уважать её», — подчеркнул он.

Журналистка VoA Навбахор Имамова также спросила, говорят ли чиновники «нет» или «это будет правильнее» президенту на встречах, обмениваются ли они мнениями.

«Конечно же, на закрытых встречах, то есть на встречах в узком кругу озвучиваются различные мнения. Как я сказал, даже рядом с президентом я могу сказать одну мысль, а другой министр или заместитель премьер-министра либо другой наш коллега может озвучить другую мысль. У нас бывают такие случаи. Конечно, [есть свободный обмен мнениями]. Глава государства сам требует это», — сообщил вице-премьер.

Фото: Пресс-служба президента.

Сардор Умурзаков считает, что неправильно приравнивать политическую культуру в Узбекистане к «культу личности». Вместе с тем, он заявил о важности признания того факта, что благодаря политической воле одного человека в 2016 году начались реформы.