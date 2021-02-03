Работники Алтыарыкского топливного производства Ферганского нефтеперерабатывающего завода (ФНПЗ) несколько раз выходили на акции протеста, выступая против сокращений на предприятии, сообщил YouTube-канал Xalq Ovozi 24.

По словам одного из работников, после передачи ФНПЗ в доверительное управление компании Jizzakh Petroleum руководство сообщило о планах по сокращению численности штата с 850 до 120 сотрудников и распространило предупредительные письма. Он заявил, что главное требование рабочих — обеспечить предприятие сырьём, чтобы они не остались без работы, поскольку у них «кредиты, контракты для учёбы детей в вузах, ипотека».

По данным Daryo, Алтыарыкское топливное производство уже 11 месяцев не получает сырье, работа на заводе приостановлена, зарплата снизилась, а сотрудников предупреждают о возможном сокращении ещё с марта прошлого года.

Десятки недовольных работников вышли к зданию завода с плакатами «Помогите нам!», «Дайте нам нефть!», «Мы хотим работать!» и «Мы против статьи 89» и направили видеообращение руководству предприятия.

Собравшиеся заявляли, что на основе статьи 89 Трудового кодекса (право работодателя на изменение условий труда без согласия работника) они получили предупредительные письма. По их словам, проводились собрания, на которых отмечалось, что с марта 2021 года предприятие перейдет на новый режим работы, рабочее время будет сокращено, в связи с этим будут снижены заработные платы сотрудников.

Фото: Daryo.

Протестующие также сообщали, что на протяжении более десяти месяцев на предприятие не поступает сырье — газовый конденсат. В их обращении говорится, что производство приостановлено, многие сотрудники привлечены к благоустроительным и строительным работам. «Они переживают, что завод полностью закроется и более 800 сотрудников останутся без работы», уточнило издание.

«Если нам дадут газовый конденсат, наше предприятие снова заработает. Сейчас столько людей могут остаться без работы. По словам руководства предприятия, с марта каждому сотруднику будут платить по одному миллиону заработной платы. Но это говорится без какого-либо приказа, документа. Устно обещают, что дадут столько денег. Как будто говорят, устроит ли один миллион», — сказал работник завода Шокир Мугалимов.

В то же время, трудящаяся на заводе 28 лет Шохсанам Абдувалиева заявляет, что за все время ее работы на заводе ни разу не было проблем с поставкой сырья.

«Смотрите, разве это предприятие похоже на 114-летний завод? Все оборудования, технологии сохранились. Если модернизировать моменты, не отвечающие требованиям, то можно же производить новую продукцию. Мое требование к руководству: пусть дадут сырье, мы будем работать», — сказала сотрудница. Другой работник Икболжнон Олимжонов добавил, что из-за наличия в районе такого завода все в основном обучаются именно нефтегазовой профессии.

Ответ Ферганского НПЗ

Фото: Минэнерго.

Алтыарыкское топливное производство было основано в 1905 году. Шесть основных технологических устройств и вспомогательных цехов предприятия были введены в эксплуатацию в 1940—1950 годах и реконструированы в 80-х годах в соответствии с имеющимися на тот момент технологиями. На сегодняшний день пять технологических устройств уже устарели.

Заместитель директора завода Беxзод Муминов сообщил «Халк сузи», что согласно постановлению Кабинета министров, завод был передан в доверительное управление совместному предприятию Jizzakh Petroleum. Из-за нехватки сырья топливный завод в Алтыарыкском район приостановил работу.

Тем не менее, за указанный период имеющиеся штатные единицы были сохранены, заработные платы выплачены в полном объеме, обеспечены указанные в трудовых договорах все льготы и гарантии. Он добавил, что в 2020 году работникам в общей сложности выплачены заработные платы и приравненные к ним платежи на сумму 39 млрд 428 млн сумов. В апреле-декабре, когда завод не работал, выплачено 26,5 млрд сумов.

В 2021 году из-за нехватки сырья 67 сотрудников, работающих на Алтыарыкском топливном производстве, были переведены в 32-й ремонтно-строительно-монтажный и 13-й автотранспортный цеха ФНПЗ.

Беxзод Муминов пояснил, что для сохранения рабочих мест с марта 2021 года на основе статьи 89 Трудового кодекса условия труда некоторых сотрудников будут изменены, запланировано сокращение рабочего времени и размера заработной платы. Он уточнил, что данные меры являются временными и с увеличением производственных мощностей и объема работы планируется возвращение прежних условий труда. По его словам, этот вопрос обсуждался с рабочей группой в декабре прошлого года, и работники одобрили новые условия работы, согласно которым они получают 1 млн сумов и выходят на работу не менее двух раз в месяц.

Директор ФНПЗ Хабиб Латипов сообщили Daryo, что согласно договору между Jizzakh Petroleum и заводом, для обеспечения стабильной работы компания «Узбекнефтегаз» должна была доставить ФНПЗ не менее 250 тысяч тонн газового конденсата в год по внутриотраслевой цене на период доверительного управления. Однако, согласно утвержденной правительством программе мероприятий по развитию Ферганского НПЗ на 2020−2030 годы, газовый конденсат поставляется по ценам мирового рынка. Таким образом, с марта 2020 года не было возможности приобрести газовый конденсат по внутренним ценам, что привело к невыполнению требований, изложенных в договоре доверительного управления.

Также отмечается, что 22 января между Ферганским НПЗ и «Узбекнефтегазом» было заключено соглашение о поставках в 2020 году 255 тысяч тонн газового конденсата. Но в январе-мае «Узбекнефтегаз» поставил топливному предприятию лишь 67,6 тысяч тонн сырья для переработки. Невыполнение условий соглашения и введение карантинных мер привели к снижению производственных мощностей и объема работы, заявили в руководстве завода.

В настоящее время принимаются меры по обеспечению необходимого сырья для производственной деятельности и обеспечению стабильной работы предприятия, указали в руководство ФНПЗ.

О передаче ФНПЗ Jizzakh Petroleum

Согласно постановлению президента от 10 апреля 2019 года, индонезийская PT Trans Asia Resources должна была получить 100% принадлежащей «Узнефтмахсулот» доли ФНПЗ с первоначальным выкупным платежом в размере 16 млн долларов. 25 апреля постановлением Кабинета Министров были прописаны условия реализации госдоли, в числе которых привлечение не менее 120 млн долларов для оборотного капитала ФНПЗ. Кроме того, руководители компании Азам и Омон Аслановы из Узбекистана рассказывали о своих планах по модернизации завода и его дальнейшем развитии.

Однако, по данным Агентства по управлению госактивами, Ферганский НПЗ решено передать в доверительное управление СП ООО Jizzakh Petroleum. Совместное предприятие Jizzakh Petroleum было создано в июне 2017 года «Узбекнефтегазом» и Gas Project Development Central Asia (дочерняя структура Gazprom International). Согласно проекту, доли участников в уставном фонде были перераспределены с уменьшением доли «Узбекнефтегаза» с 60% до 30% и увеличением доли иностранных учредителей с 40% до 70%.





В июне состав учредителей выглядел так: Belvor Holding Limited из Кипра (68%), «Узбекнефтегаз» (30%) и Gas Project Development Central Asia (2%), а сейчас доли между «Узбекнефтегазом» и Belvor Holding Limited распределены по 49%.

В том же месяце сообщалось, что на Ферганском НПЗ проведут модернизацию за 300 млн долларов. Jizzakh Petroleum планировал запустить на нем с середины 2023 года производство бензина АИ-92 и дизельного топлива «Евро-5».