Бахром Тулкунович Кучкаров назначен заместителем министра юстиции Узбекистана, сообщила пресс-служба Минюста.

До этого назначения он с мая 2017 года занимал должность главы Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.





Бахром Кучкаров (1972 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного юридического института (1994), Вашингтонский колледж права (1998) и Ташкентский государственный экономический университет (1999). Трудовую деятельность начал в 1994 году в должности старшего консультанта одного из отделов в Минюсте.

Еще одним заместителем министра юстиции назначен Музраф Муборакходжаевич Икрамов.

До этого назначения он с марта 2019 года возглавлял Управление юстиции Кашкадарьинской области, а ранее — работал председателем Счетной палаты. В 2015—2017 годах был министром юстиции.





Музраф Икрамов (1973 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного юридического университета (1995), а также Академии государственного и общественного строительства при президенте (2005).

Карьеру начал в 1995 году с должности старшего консультанта управления Минюста по правовой экспертизе проектов законодательных и нормативно-правовых актов. Имеет звание «Заслуженный юрист Республики Узбекистан».