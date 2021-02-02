Амантойтовское и Довгизтовское месторождения Навоийского горно-металлургического комбината планируется превратить в туристическую достопримечательность, сообщает пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма.

Оба месторождения находятся в районе рудного поля центральной пустыни Кызылкум — в 180 км к северу от Навои и в 40 км к востоку от Зарафшана. «По масштабам запасов руды, удобству технологических условий добычи руды, высокому качеству производимой продукции и другим характеристикам относятся к числу уникальных месторождений в мире», — говорится в сообщении.

На них намечено организовать новое направление промышленного туризма «с эксклюзивным ноу-хау для иностранных и местных туристов», отмечают в Госкомтуризма. В частности, на территории рудников предполагается наладить дистанционное наблюдение за взрывом горных пород и производственными процессами на площадках с панорамным остеклением. Также будут созданы зоны отдыха лёгкой конструкции и дополнительные объекты обслуживания.