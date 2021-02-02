В ночь на 1 февраля на складе предприятия «Бахт текстиль» в Навои произошёл крупный пожар. Фотографии и видеоролики об этом появились в социальных сетях.

Пресс-служба МЧС Узбекистана сообщила, что информация о возгорании поступила в дежурную часть УЧС Навоийской области 31 января в 22:07.

Пожарно-спасательные экипажи УЧС города прибыли на место происшествия в 22:10. К 22:30 пожар был локализован и к 7:05 1 февраль ликвидирован.

В тушении пожара участвовало 13 единиц специальной техники и пожарный поезд «Тинчлик».

Пострадавших и жертв в результате пожара нет.