Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 января ознакомился с презентацией инвестиционных проектов в сферах промышленности и логистики на общую сумму 8,6 трлн сумов (около 817,5 млн долларов по курсу ЦБ на 26 января), сообщила пресс-служба главы государства.





Один из проектов — организация производства белой жести (листовая холоднокатаная отожженная сталь небольшой толщины) в Ташкенте, стоимость которого оценивается в 280 млн евро (3,6 трлн сумов). Планируется, что производственная мощность предприятия составит 120 тысяч тонн в год, будет создано 750 рабочих мест.

Потенциальным инвестором указана российский «МетПром» (участвовала в строительстве Ташкентского металлургического завода), а кредитными учреждениями — «Внешэкономбанк», Российский экспортный центр и итальянское государственное экспортно-кредитное агентство SACE.

Соглашение с иностранными и частными инвесторами планируется заключить к 15 марта, а разработать ТЭО и бизнес-план предприятия по производству белой жести — к маю. Реализация проекта может начаться в июне и продлиться 33 месяца.

Перспективным назван проект по производству цемента высокой марки в Джизакской области. Проект стоимостью около 2,1 трлн сумов позволит производить 1,3 миллиона тонн цемента в год, из которых 200 тысяч тонн пойдут на экспорт.

Потенциальным инвестором может стать саудовская Seera Group, для финансирования проекта намечено привлечь кредиты банков Саудовской Аравии или международных финансовых институтов. Реализацию проекта, которая продлится 30 месяцев, планируется начать в середине мая.

Стоимость проекта по выпуску герметичных компрессоров для холодильников, морозильников и кондиционеров оценивается в 735 млрд сумов. Его годовая мощность составит 3 миллиона единиц, 500 тысяч единиц продукции планируется поставлять за рубеж. Будет создано 300 рабочих мест, сообщила пресс-служба президента.

Кроме того, были представлены проекты по производству электронных приборов учета воды (77,7 млрд сумов), железобетонных (81,3 млрд сумов) и керамических изделий (120,5 млрд сумов).

Проекты по созданию логистических центров в Ташкенте и областях оценены в 1,9 трлн сумов. Центры будут включать склады продовольственных и непродовольственных товаров, предоставлять услуги грузовых перевозок, курьерской доставки и электронной коммерции. Будет создано более 5000 рабочих мест.

Глава государства поручил провести экспертизу проектов для обеспечения их качественной реализации. Он отметил, что необходимо внедрить аналогичную систему в разрезе отраслей и регионов, проводить оценку подготовки и реализации инвестиционных проектов и содействовать специалистам нижнего звена.