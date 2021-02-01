Первая неделя февраля будет по-весеннему очень тёплой и малооблачной с температурой на 2−4 градуса превышающей нормальные значения для месяца, сообщил Узгидромет.

В понедельник, 1 февраля, по большинству областей будет наблюдаться сухая и тёплая погода. В первой половине дня по Ташкентской, Джизакской и Сырдарьинской областям сохраняется вероятность выпадения дождя. Температура воздуха понизится и составит +8…+13 градусов.

Во вторник, 2 февраля, с прохождением влажной воздушной массы с Каспийского моря через Туркменистан в ночные и утренние часы по Бухарской, Навоийской и Самаркандской областям возможен небольшой дождь, по Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям местами пройдёт дождь. Температура воздуха будет в пределах ночью 0…+5 градусов, днём — +10…+15 градусов.

До конца рабочей недели осадков не ожидается. В ночные часы столбик термометра будет в пределах 0…+5 градусов, днём — +10…+15 градусов, к пятнице повысится до +14…+17 градусов.

В течение всей недели по горной территории сохраняется лавинная опасность.