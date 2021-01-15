Постановлением президента Шавката Мирзиёева от 14 января утверждена Государственная программа развития шахмат в Узбекистане до 2025 года. Документом предусмотрены повышение интереса детей и подростков к занятиям шахматами, реализация проекта «Шахматы в школе» по обучению шахматам учащихся начальных классов и популяризацию шахмат как интеллектуального вида спорта среди населения.

Постановлением намечено довести число постоянно занимающихся шахматами в стране к 2025 году до 3%, увеличить на 20% количества действующих шахматных отделений и секций в детско-юношеских спортивных школах (число посещающих их детей должно достичь 10,5 тысячи), открыть 25 шахматных школ и клубов на основе государственно-частного партнерства. Количество районов и городов, в которых уделяется особое внимание развитию шахмат как дополнительного приоритетного вида спорта, будет увеличено до 40.

С 2021/2022 учебного года будет расширена практика углубленного обучения учащихся средних школ шахматам дополнительно на 150 школ (по 10 школ в Каракалпакстане и областях) и по 15 школ в Ташкентской области и Ташкенте). В 2018 году эта практика была внедрена в 150 школах. На обеспечение этих школ учебными пособиями и необходимым инвентарем из госбюджета будет выделено 7,5 млрд сумов.

Во всех школах в рамках предмета «Физическая культура» будет внедрено общее обучение шахматам учащихся 2−4-х классов. На эти цели выделяется 20 млрд сумов. Кроме того, в 1000 школах (на конкурсной основе) будет введён 18-часовой учебный план по обучению шахматам. На пособия и инвентарь будет направлено до 10 млрд сумов.

Ежегодно в школах будет проводиться «Месячник шахмат», среди школ — командный турнир по шахматам «Шахрух» и среди учащихся и учителей по предмету «Физическая культура» — республиканское первенство по шахматам. В июне-августе среди детей в махаллях будут проводиться соревнования по шахматам «Кубок махалли», в мае-июле среди семей в махаллях — турнир «Шахматная семья».

Не менее двух раз в год среди работников министерств, ведомств и организаций будут проводиться «Дни шахмат».

В Ташкенте будут ежегодно организовываться Международный турнир по шахматам на приз президента Узбекистана, Международный турнир по шахматам памяти первого международного гроссмейстера Узбекистана Г. Т. Агзамова и Международный турнир XVII чемпиона мира по шахматам Р. М. Касымжанова.

В Самарканде будет проводиться МеждународнЫй турнир по шахматам «Кубок Сахибкирана», в Хиве — Международный турнир по шахматам «Аль-Беруни», в Бухаре, Термезе и Хиве — «Неделя туризма и шахмат».

Постановлением поддержана инициатива Федерации шахмат и Национальной паралимпийской ассоциации о создании Ассоциации шахматных клубов Узбекистана и отдельного подразделения по шахматам в структуре Национальной паралимпийской ассоциации.

До 1 мая должны быть запущены платформа онлайн-проведения соревнований и турниров (www.uzchess.uz) и единая база данных об учащихся и студентах, учителях, тренерах и специалистах по шахматам.

Документом также утверждён состав Республиканского совета по ускоренному развитию шахмат в Узбекистане. Его возглавил вице-премьер Азиз Абдухакимов. Совет должен в месячный срок утвердить региональные программы по поднятию на новый уровень развития шахмат в Каракалпакстане, областях и Ташкенте в 2021 году.