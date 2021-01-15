Постановлением президента Шавката Мирзиёева от 14 января утверждена Государственная программа развития шахмат в Узбекистане до 2025 года. Документом предусмотрены повышение интереса детей и подростков к занятиям шахматами, реализация проекта «Шахматы в школе» по обучению шахматам учащихся начальных классов и популяризацию шахмат как интеллектуального вида спорта среди населения.
Постановлением намечено довести число постоянно занимающихся шахматами в стране к 2025 году до 3%, увеличить на 20% количества действующих шахматных отделений и секций в детско-юношеских спортивных школах (число посещающих их детей должно достичь 10,5 тысячи), открыть 25 шахматных школ и клубов на основе государственно-частного партнерства. Количество районов и городов, в которых уделяется особое внимание развитию шахмат как дополнительного приоритетного вида спорта, будет увеличено до 40.
С 2021/2022 учебного года будет расширена практика углубленного обучения учащихся средних школ шахматам дополнительно на 150 школ (по 10 школ в Каракалпакстане и областях) и по 15 школ в Ташкентской области и Ташкенте). В 2018 году эта практика была внедрена в 150 школах. На обеспечение этих школ учебными пособиями и необходимым инвентарем из госбюджета будет выделено 7,5 млрд сумов.
Во всех школах в рамках предмета «Физическая культура» будет внедрено общее обучение шахматам учащихся 2−4-х классов. На эти цели выделяется 20 млрд сумов. Кроме того, в 1000 школах (на конкурсной основе) будет введён 18-часовой учебный план по обучению шахматам. На пособия и инвентарь будет направлено до 10 млрд сумов.
Ежегодно в школах будет проводиться «Месячник шахмат», среди школ — командный турнир по шахматам «Шахрух» и среди учащихся и учителей по предмету «Физическая культура» — республиканское первенство по шахматам. В июне-августе среди детей в махаллях будут проводиться соревнования по шахматам «Кубок махалли», в мае-июле среди семей в махаллях — турнир «Шахматная семья».
Не менее двух раз в год среди работников министерств, ведомств и организаций будут проводиться «Дни шахмат».
В Ташкенте будут ежегодно организовываться Международный турнир по шахматам на приз президента Узбекистана, Международный турнир по шахматам памяти первого международного гроссмейстера Узбекистана Г. Т. Агзамова и Международный турнир XVII чемпиона мира по шахматам Р. М. Касымжанова.
В Самарканде будет проводиться МеждународнЫй турнир по шахматам «Кубок Сахибкирана», в Хиве — Международный турнир по шахматам «Аль-Беруни», в Бухаре, Термезе и Хиве — «Неделя туризма и шахмат».
Постановлением поддержана инициатива Федерации шахмат и Национальной паралимпийской ассоциации о создании Ассоциации шахматных клубов Узбекистана и отдельного подразделения по шахматам в структуре Национальной паралимпийской ассоциации.
До 1 мая должны быть запущены платформа онлайн-проведения соревнований и турниров (www.uzchess.uz) и единая база данных об учащихся и студентах, учителях, тренерах и специалистах по шахматам.
Документом также утверждён состав Республиканского совета по ускоренному развитию шахмат в Узбекистане. Его возглавил вице-премьер Азиз Абдухакимов. Совет должен в месячный срок утвердить региональные программы по поднятию на новый уровень развития шахмат в Каракалпакстане, областях и Ташкенте в 2021 году.
Adam Hamayun
Отличная новость, теперь и “ботаники“ будут в тренде, мой сын участвует в онлайн рапид играх на платформе chess.com, в основном там случайным образом выделяется соперник с таким рейтингом, так вот за последние 4 месяца ни разу не вышло соперника с Узбекистана. У него рейтинг в районе 800.
Andrey Savitskiy
Быстрота нужна только при ловле блох.
Rovshan Maxsudov
Давно пора. Нужно максимально популяризировать шахматы.
Вазген Ксеракопян
В связи со сносами и застройками детских площадок и стадиончиков по городу, шахматы единственный вид спорта для детей теперь. И места много не надо. Красота. Мечта всех застройщиков и хакимов.
Galina Fimasobak
Двумя руками “за“! Только почему “ускоренным“? Здесь нужна система, а не скорость.
Многие хорошо помнят, что в сквере, когда он ещё не был лысым, сидели на самейках шахматисты и играли. Ещё в парке Г. Гуляма на аллее около выхода из метро Мирзо Улугбека были столы, стулья, там тоже играли в шахматы. И это не сами любители шахмат вдруг перестали играть там в шахматы, а просто эти места уничтожены.
Самарканд Samaqkand
Хорошая новость, только ускоренно вряд-ли получится, в школах преподавателей нет , а в г. Самарканде вместо шахматной школы кафе.
Комил Рахманкулов
Много видал я таких постановлений. Про обучение музыке в каждой школе тоже читали. Хорошо хоть не срослось
Ибрахим Зайнитдинов
Мудрейшее решения, никаких финансовых затрат, давно пора, браво, но, . есть еще дешевое вид спорта это игра в лянки, надо внедрять.
Rinat Batdalov
Вазген Ксеракопян
15 января 2021, 12:35
В связи со сносами и застройками детских площадок и стадиончиков по городу, шахматы единственный вид спорта для детей теперь. И места много не надо. Красота. Мечта всех застройщиков и хакимов.
Нет не единственный. Предлагаю для тех кто в шахматы не потянет открыть новую федерацию национального вида спорта -в лянгу. Затраты минимальные. Места нужно ещё меньше чем для шахмат, а стадиончики и бассейны отдадим инвесторам -пусть строят и "облагораживают " облик нашего города. Вон как на месте бассейна Митрофанова хорошо вписался корпус учебного заведения для байских детей.
Рустам Якубов
Шахматы это здорово, ничто не закаляет ум, как эта игра. В далекие советские годы мы с друзьями после школы часто играли, мои друзья все еще играют, участвуют на соревнованиях, я немного отошел от этих игр. Помню играли мы в шахматы до поздней ночи, то выигрывая, то проигрывая, но получали большое удовольствие от самой игры. Незабываемое чувство.
Adam Hamayun
Заходим на сайт Международной Федерации Шахмат https://ratings.fide.com
В мировом рейтинге TOP 100 на 81 месте наш соотечественник (единственный) Касимджанов Рустам.
Если искать только по Узбекистану, с титулом у нас 80 шахматист. При этом в Казахстане где население намного меньше 171! В Туркменистане 55. В России 2612 (при населении в 6 раз больше чем у нас). США 806.
Так сказать за державу обидно. У нас много потенциальных шахматистов которые при благодатной почве могут показать себя на международной арене.
Iskandar Mirabdullayev
давненько не брал я в руки шашек!
Дмитрий Басов
Лошадью ходи!
Леша Максимович
Из за “ пладотворной“ работы нашей федерации шахмат, наши гросмейстеры уходят выступать за другие федерации , например за команду США. А наша федерация говорят работает только с близкими родственниками, и финансы тоже выделяются и распределяются по родственному, и только близким людям. Справедливость канула куда то…