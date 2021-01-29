Ташкентский межрайонный административный суд на заседании 27 января признал недействительными решения хокима столицы об изъятии 6 га земельного участка на пересечении улиц Ахмада Дониша и Амира Темура в Юнусабадском районе, где расположены здания и постройки 65 предпринимателей («Универсам»). Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.
Согласно решению суда, заявление фирм Uy Ro’zg’or Mollari, Nur Sexri Oshiyoni, Zar-Ziynat Biznes, Saida-Baroka, Glorius Justice, С. Росошанской и Emisun Market полностью удовлетворено.
Решения хокима Ташкента «О благоустройстве земельных участков и сносе» от 27 ноября 2018 года и «О выделении земельного участка совместному предприятию в форме ООО «Urban Developers» от 31 декабря 2019 года, а также решение хокима Юнусабадского района «Об исполнении решения хокима города Ташкента от 27 ноября 2018 года» от 18 декабря 2018 года признаны недействительными.
Верховный суд отмечает, что решение суда может быть обжаловано или опротестовано в апелляционном порядке в течение 30 дней.
Che Burashka
Да ладно, неожиданное решение
R. G.
https://rus.ozodlik.org/amp/31073410. html
Полная статья. Это очень громкое дело, надо полностью оповещать читателей о том что и как там произошло. Очень надеюсь что те, кто хотел “облапошить“ наших узб. предпринимателей, передав землю кое кому, будут наказаны. Это ни в какие рамки не входит- коррупция на самом высоком уровне!
Alex Shakirov
Приятно видеть независимый и справедливый суд! Теперь вопрос к прокуратуре, какое наказание понесут хокимы за незаконные решения?
Elena Elena
Наконец-то! Хоть здесь можно порадоваться за людей, которые отстояли свои права. А ведь сколько Решений действующего Хокима города Ташкента вынесено неправомерно!!! Мы сколько бились и не смогли отстоять свои права. А теперь возле дома громадина стоит, которая загораживает своей тенью многоэтажный жилой дом и у детей и взрослых не осталось места для отдыха. ((( Всем, куда бы мы не обращались, было наплевать на наши просьбы и суд проиграли, потому что — коррупция.
Александр Македонский
Хокимы будут очень недовольны..
Karim Xodjaev
Все равно заберут