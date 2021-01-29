Ташкентский межрайонный административный суд на заседании 27 января признал недействительными решения хокима столицы об изъятии 6 га земельного участка на пересечении улиц Ахмада Дониша и Амира Темура в Юнусабадском районе, где расположены здания и постройки 65 предпринимателей («Универсам»). Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Согласно решению суда, заявление фирм Uy Ro’zg’or Mollari, Nur Sexri Oshiyoni, Zar-Ziynat Biznes, Saida-Baroka, Glorius Justice, С. Росошанской и Emisun Market полностью удовлетворено.

Решения хокима Ташкента «О благоустройстве земельных участков и сносе» от 27 ноября 2018 года и «О выделении земельного участка совместному предприятию в форме ООО «Urban Developers» от 31 декабря 2019 года, а также решение хокима Юнусабадского района «Об исполнении решения хокима города Ташкента от 27 ноября 2018 года» от 18 декабря 2018 года признаны недействительными.

Верховный суд отмечает, что решение суда может быть обжаловано или опротестовано в апелляционном порядке в течение 30 дней.