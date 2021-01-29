С 2021−2022 учебного года при поступлении в высшие учебные заведения абитуриентам могут разрешить выбирать любое количество направлений обучения. Об этом в интервью УзА сообщил директор Государственного центра тестирования Маджит Каримов.

Если предложение будет одобрено, это резко увеличит шансы абитуриентов на поступление, отметил он.

Маджит Каримов уточнил, что, как и сейчас, эта возможность будет распространяться на направления с одинаковым блоком предметов, по которым проводятся тестовые испытания.

С прошлого года абитуриенты бакалавриата могут выбирать до пяти направлений обучения (в одном или нескольких вузах). В 2019 году было разрешено выбирать до трёх направлений. До этого подать документы можно было только на одно направление обучения в одном вузе.