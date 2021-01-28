Международная коалиция Cotton Campaign опубликовала заявление по результатам мониторинга хлопковой кампании-2020 в Узбекистане.

В заявлении коалиция приветствовала «значительный прогресс» в искоренении принудительного труда во время сбора хлопка в прошлом году в стране, отметив, что Узбекский форум по правам человека впервые за 10 лет не задокументировал ни одного случая принуждения к труду в ряде хлопководческих районов.

При этом, как утверждает Cotton Campaign со ссылкой на независимых наблюдателей, во время кампании фиксировались случаи принудительного труда, организованного должностными лицами, а также случаи, когда госслужащих обязывали вносить часть их зарплат для найма сборщиков хлопка.

«У Узбекистана есть возможность стать надёжным глобальным поставщиком, но для этого потребуются прозрачные модели мониторинга и управления, чтобы бренды и ретейлеры могли подтвердить ответственный выбор поставщиков», — приводятся в заявлении слова президента Ассоциации модной индустрии США (USFIA) Джулии Хьюз.

Коалиция также отмечает, что перевод производства хлопка из-под контроля государства в контроль хлопково-текстильных кластеров создал «значительные трудности» для фермеров. В районах, как поясняет Cotton Campaign, действует один кластер, что лишает фермеров выбора и механизмов контроля установления цены.

«Бренды хотят получать товары из стран с сильным независимым гражданским обществом, которое может создать благоприятную среду для строгого мониторинга и обеспечения соблюдения стандартов цепочки поставок», — говорится в заявлении Cotton Campaign.

Как считает коалиция, в процессе реформ в Узбекистане приоритет уделяется приватизации и правоприменению, но не расширению возможностей для развития гражданских сил, таких как НПО и независимые профсоюзы. Коалиция указывает, что Кодекс о негосударственных некоммерческих организациях ещё не доработан, а власти продолжают препятствовать регистрации независимых НПО.

«Cotton Campaign считает безотлагательным, чтобы правительство Узбекистана предприняло шаги в этом году по пересмотру Кодекса о ННО и разрешило независимым НПО регистрироваться для того, чтобы страна соответствовала международным стандартам в области прав человека и соответствовала ожиданиям международных партнёров страны, включая бренды и инвесторов», — резюмируется в заявлении.

В апреле прошлого года министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов обращался к Cotton Campaign с просьбой снять бойкот на использование произведённого в стране хлопка. В коалиции тогда ответили, что «брендам нужны дополнительные гарантии защиты прав трудящихся».

Cotton Campaign — международная коалиция трудовых и правозащитных организаций, инвесторов и бизнес-организаций, целью которой является искоренение детского и принудительного труда при производстве хлопка. На сегодня свыше 300 отраслевых брендов и ритейлеров подписали обязательство (The Uzbek Cotton Pledge), по которому согласились не использовать узбекский хлопок, пока в стране не будет искоренён принудительный труд.