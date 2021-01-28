Международная коалиция Cotton Campaign опубликовала заявление по результатам мониторинга хлопковой кампании-2020 в Узбекистане.
В заявлении коалиция приветствовала «значительный прогресс» в искоренении принудительного труда во время сбора хлопка в прошлом году в стране, отметив, что Узбекский форум по правам человека впервые за 10 лет не задокументировал ни одного случая принуждения к труду в ряде хлопководческих районов.
При этом, как утверждает Cotton Campaign со ссылкой на независимых наблюдателей, во время кампании фиксировались случаи принудительного труда, организованного должностными лицами, а также случаи, когда госслужащих обязывали вносить часть их зарплат для найма сборщиков хлопка.
«У Узбекистана есть возможность стать надёжным глобальным поставщиком, но для этого потребуются прозрачные модели мониторинга и управления, чтобы бренды и ретейлеры могли подтвердить ответственный выбор поставщиков», — приводятся в заявлении слова президента Ассоциации модной индустрии США (USFIA) Джулии Хьюз.
Коалиция также отмечает, что перевод производства хлопка из-под контроля государства в контроль хлопково-текстильных кластеров создал «значительные трудности» для фермеров. В районах, как поясняет Cotton Campaign, действует один кластер, что лишает фермеров выбора и механизмов контроля установления цены.
«Бренды хотят получать товары из стран с сильным независимым гражданским обществом, которое может создать благоприятную среду для строгого мониторинга и обеспечения соблюдения стандартов цепочки поставок», — говорится в заявлении Cotton Campaign.
Как считает коалиция, в процессе реформ в Узбекистане приоритет уделяется приватизации и правоприменению, но не расширению возможностей для развития гражданских сил, таких как НПО и независимые профсоюзы. Коалиция указывает, что Кодекс о негосударственных некоммерческих организациях ещё не доработан, а власти продолжают препятствовать регистрации независимых НПО.
«Cotton Campaign считает безотлагательным, чтобы правительство Узбекистана предприняло шаги в этом году по пересмотру Кодекса о ННО и разрешило независимым НПО регистрироваться для того, чтобы страна соответствовала международным стандартам в области прав человека и соответствовала ожиданиям международных партнёров страны, включая бренды и инвесторов», — резюмируется в заявлении.
В апреле прошлого года министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов обращался к Cotton Campaign с просьбой снять бойкот на использование произведённого в стране хлопка. В коалиции тогда ответили, что «брендам нужны дополнительные гарантии защиты прав трудящихся».
Cotton Campaign — международная коалиция трудовых и правозащитных организаций, инвесторов и бизнес-организаций, целью которой является искоренение детского и принудительного труда при производстве хлопка. На сегодня свыше 300 отраслевых брендов и ритейлеров подписали обязательство (The Uzbek Cotton Pledge), по которому согласились не использовать узбекский хлопок, пока в стране не будет искоренён принудительный труд.
Max Lukin
Какой там “Независимое мнение“, у нас “свое мнение“ диктуют “власти“.
Умид Назиркулов
Ну не нужен им узбекский хлопок, у них своего достаточно, и детский труд тут лишь повод чтобы по возможности оградить рынок от чужого сырья который будет составлять конкуренцию.