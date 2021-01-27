Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Узбекистану в 2020 году составила 2 млн 667 тысяч сумов, увеличившись на 14,8% по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в отчёте Государственного комитета по статистике.

Среднемесячная зарплата включает в себя надбавки, вознаграждения, выплаты стимулирующего характера, компенсационные выплаты и оплату за неотработанное время, а также удерживаемый с физических лиц налог на доходы и отчисления в профсоюзный фонд.





Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников юридических лиц — это не та зарплата, что выдается на руки. Она исчисляется на основании сведений, полученных от предприятий и организаций (за исключением малого бизнеса и сельского хозяйства), делением начисленных доходов физических лиц (88,6 трлн сумов) в виде оплаты труда на численность работников, имеющих трудовые книжки на предприятии и организации (2,77 миллиона человек), принимаемую для исчисления средней зарплаты, и на 12 месяцев. Кроме того, этот показатель не учитывает инфляцию, которая в 2020 году составила 11,1%.

По сравнению с 2019 годом темпы роста среднемесячной зарплаты сократились в 1,8 раза — в прошлом году рост составил 27,5% (в 2018 году было 25%).

Как видно из графика, темпы роста среднемесячной зарплаты резко сократились в апреле. Это, вероятно, связано с приостановкой стимулирующих выплат работникам бюджетных организаций.

Напомним, сначала с 16 апреля по 1 октября, а затем с 1 октября по 1 января были приостановлены выплаты работникам бюджетных организаций за счет средств специального фонда материального стимулирования, фонда материального стимулирования ВОУ и директорского фонда (за исключением работников медицинских, медицинско-социальных организаций, домов милосердия, а также работников, к которым применяются 1−3-й разряды оплаты труда). Это решение объяснялось оптимизацией бюджетных расходов в период коронавирусной пандемии и глобального кризиса.

Зарплаты по видам деятельности и в разрезе регионов

Традиционно значительно ниже среднего уровня по стране среднемесячная номинальная начисленная зарплата сложилась в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг — на 32,2% (в 2019 году — на 34%), а также образовании — на 25,8% (на 20,8%). Выше среднереспубликанского уровня она наблюдается в финансовой и страховой деятельности — в 2,3 раза, в сфере информации и связи — в 1,6 раза.





Если рассматривать среднемесячную зарплату работников по видам экономической деятельности, то в финансовой и страховой деятельности она составляет 6,23 млн сумов (в 2019 году — 4,79 млн сумов), информации и связи — 4,36 млн сумов (3,97 млн), промышленности — 3,68 млн сумов (3,31 млн), перевозке и хранении — 3,4 млн сумов (2,96 млн), строительстве — 3,2 млн сумов (2,76 млн), торговле — 2,7 млн сумов (2,46 млн), образовании — 1,97 млн сумов (1,84), здравоохранении и предоставлении соцуслуг — 1,8 млн сумов (1,84 млн).





В разрезе регионов наивысший уровень среднемесячной зарплаты сложился в Ташкенте — 3,99 млн сумов (на 49,7% выше среднереспубликанского уровня), Навоийской — 3,5 млн сумов (31,2%) и Ташкентской — 2,87 млн сумов (7,6%) областях.





Самый низкий уровень наблюдался в Самаркандской (2,11 млн сумов), Ферганской (2,09 млн сумов), Сурхандарьинской (2,08 млн сумов), Наманганской (2,06 млн сумов) и Кашкадарьинской (2,02 млн сумов) областях.



