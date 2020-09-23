Правительство Узбекистана 21 сентября издало постановление «О мерах по обеспечению стабильности Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2020 год и оптимизации его расходов», сообщило Министерство юстиции.

Согласно документу, приостановление выплат работникам бюджетных организаций за счет средств специального фонда материального стимулирования, фонда материального стимулирования ВОУ и директорского фонда продлевается с 1 октября 2020 года по 1 января 2021 года (за исключением работников медицинских, медицинско-социальных организаций, домов милосердия, а также работников, к которым применяются 1−3-й разряды оплаты труда). Оптимизированные средства будут переведены в Антикризисный фонд.

Также оптимизированы расходы в размере 224,2 млрд сумов, которые планируется осуществить за счет средств Антикризисного фонда.

Часть расходов, оптимизированная за счет невыполнения прогноза утвержденных доходов бюджета Каракалпакстана, местных бюджетов областей и Ташкента, переводится в республиканский бюджет.

Напомним, стимулирующие выплаты бюджетникам перестали выплачиваться с 16 апреля.