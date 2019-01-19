Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Узбекистане в январе-декабре 2018 года составила 1,822 млн сумов, что на 25% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщил Государственный комитет по статистике.
Номинальная начисленная зарплата включает надбавки, вознаграждения, выплаты стимулирующего характера, компенсационные выплаты и оплату неотработанного времени, а также удерживаемый с физических лиц налог на доходы, отчисления на социальное страхование и в профсоюзный фонд.
Фото: Госкомстат.
Зарплата по видам деятельности
Образование. В 22881 учреждении работают 996,3 тысячи человек (удельный вес в общей численности работников по стране — 38,2%), фонд заработной платы — 16,6 трлн сумов (29,3%), среднемесячная номинальная начисленная зарплата — 1,396 млн сумов (рост — на 20,4%).
В высшем образовании средняя зарплата достигла 2,34 млн сумов, в среднем специальном — 1,46 млн сумов, в общем среднем — 1,42 млн сумов, в дошкольном образовании — 955,9 тысяч сумов.
Наивысший уровень среднемесячной номинальной начисленной зарплаты наблюдается в Ташкенте — 1,76 млн сумов (на 26,5% выше среднереспубликанского), Джизакской области — 1,46 млн сумов (4,7%), Ташкентской области — 1,43 млн (3,1%), в наименьший — в Хорезмской области — 1,28 млн сумов (на 8,2% ниже) и Кашкадарье — 1,27 млн сумов (на 9,8% ниже).
Здравоохранение и социальные услуги. В 1408 учреждениях работают 432,7 тысячи человек (16,6%), фонд зарплаты — 6,09 трлн сумов (10,7%), среднемесячная номинальная начисленная зарплата — 1,17 млн сумов (рост — на 19,8%).
В разрезе регионов наивысший уровень наблюдается в Ташкенте — 1,4 млн сумов (19,7%), Бухарской области — 1,29 млн сумов (10%), Каракалпакстане — 1,27 млн сумов (8,8%), Сырдарьинской области — 1,24 млн сумов (5,8%), ниже среднереспубликанского уровня цифры были в Кашкадарьинской — 1 млн сумов (-14,1%) и Самаркандской областях — 1,08 млн сумов (-7,8%).
Промышленность. На 614 предприятиях работают 452,8 тысячи человек (17,4%), фонд зарплаты — 14,839 трлн сумов (26%), среднемесячная номинальная начисленная зарплата — 2,73 млн сумов (рост — 30,6%);
Перевозки и хранение. В 207 организациях работают 116,8 тысячи человек (4,5%), фонд зарплаты — 3,513 трлн сумов (6,2%), среднемесячная номинальная начисленная зарплата — 2,507 млн сумов (рост — 23,6%);
Финансы и страховая деятельность. В 173 учреждениях работают 67,6 тысячи человек (2,6%), фонд зарплаты — 2,839 трлн сумов (5%), среднемесячная номинальная начисленная зарплата — 3,5 млн сумов (рост — 29,9%).
Самая высокая зарплата зафиксирована в банковской, страховой, лизинговой сферах и сфере кредитно-посреднической деятельности — 3,5 млн сумов, в сфере информации и связи — 3,34 млн сумов, промышленности — 2,7 млн сумов, перевозки и хранения — 2,5 млн сумов.
В разрезе регионов наивысший уровень среднемесячной начисленной зарплаты отмечен в Ташкенте — 2,57 млн сумов (на 41,1% выше среднереспубликанского показателя), Навоийской — 2,37 млн сумов (30,1%) и Ташкентской — 2,06 млн сумов (13,2%) областях, самый низкий показатель — в Самаркандской — 1,43 сумов (-21,5%) и Наманганской областях — 1,43 млн сумов (-21,3%).
Согласно Трудовому кодексу Узбекистана, месячная оплата труда работника, полностью выполнившего определенные на тот период нормы труда и трудовые обязанности, не может быть ниже установленного законодательством размера по первому разряду Единой тарифной сетки по оплате труда (в декабре 2018 года он составлял 501,9 тысячи сумов).
Олег Ахмедов
Ну прям..
Владимир Краснов
Чувствую сейчас понабегут комментаторы эксперты в области экономики, социологии, и остальным точным наукам с доказательствами что нет таких зарплат.
Azam Valihonov
да не может быть
Zokirkhoja Isakhodjaev
По статистике зарплаты растут. Но по соотношению дохода и расхода у население образовалась дыра. Доход 100 сум а расход 150 сум. А самое плохое расходы растут с каждым днем.
А статистика это просто цифры. Это как в анекдоте, депутат кушает мясо а народ капусту. В среднем они кушают голубцы
Lobar Khayrullayeva
По данным получается работники образования и здравоохранения составляют 54,8% удельнего веса в общей численности работников, зарплата которых ниже среднего уровня. У остальных трех сфер количества рабоиников которую представили составляет-24.5%, которые получают выше среднестатистического.