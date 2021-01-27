Председателем правления АО «Тепловые электрические станции» назначен Фархад Мамурович Абдурахманов, сообщила пресс-служба предприятия. С апреля 2019 года этот пост занимал Руслан Газизович Мубаракшин.

О смене руководства было объявлено на расширенном заседании правления компании с участием министра энергетики Узбекистана Алишера Султанова.

Фарход Абдурахманов начал трудовую деятельность в 2004 году в АО «Ферганская теплоэлектроцентраль», где занимал разные должности. С 2015 года был генеральным директором этого предприятия.

Заместителем председателя правления «Тепловых электрических станций» по экономическим вопросам назначен Абдухамид Тураббаевич Джураев.