Бизнес-центр Boulevard — это 4 тысячи кв. м комфортного и продуманного двухэтажного пространства, предназначенного для выгодного вложения капитала. Первый этаж БЦ представлен 14 коммерческими помещениями различной квадратуры.

В зависимости от потребностей бизнеса можно выбрать один из вариантов торговых зон площадью от 111 до 205 кв. м. Масштаб помещений даёт возможность с легкостью реализовать различные коммерческие идеи. Это может быть авторский ресторан, шоурум, модный бутик, полезный сервис, и многое другое.





Благодаря впечатляющей высоте потолков в семь метров клиенты заведения насладятся ощущением безграничного пространства и свободы. Это также практично и выгодно, если владелец решит преобразовать помещение в двухуровневую зону.

Бизнес-центр Boulevard занимает выгодное торцевое положение на территории международного делового центра Tashkent City. Это привлечет большое количество его посетителей, гостей и резидентов.





Каждое коммерческое помещение Boulevard Busiess Center оснащено панорамным витражным остеклением. Большие витрины привлекут дополнительный поток посетителей, наглядно демонстрируя товары или интерьер заведения. Каждое помещение обладает индивидуальным входом, что избавляет посетителей от надобности обходить целый этаж в поисках нужного места.

Для удобства автовладельцев на территории бизнес-центра предусмотрен собственный подземный паркинг.





Приобретая помещения в БЦ Boulevard, владелец получает высококлассную коммерческую недвижимость с большим инвестиционным потенциалом в центре деловой жизни столицы. На этапе строительства объекта Dream City приглашает всех желающих к сотрудничеству на выгодных и гибких условиях.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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