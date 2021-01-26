Генеральная прокуратура Узбекистана опубликовала для обсуждения проект закона о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности (КоАО) и Уголовный кодекс.

Документом предлагается декриминализовать наказание, предусмотренное частью 1 статьи 185−2 Уголовного кодекса (самовольное подключение к электрическим, тепловым, газовым или водопроводным сетям общего пользования либо умышленная порча приборов учета электрической, тепловой энергии, природного газа, холодной или горячей воды, в том числе их пломб, либо вмешательство в приборы учета извне с целью изменения их показателей, совершенные после применения административного взыскания за такие же действия) и перевести её в КоАО. Сейчас это нарушение наказывается штрафом от 25 до 75 базовых расчетных величин (БРВ) или обязательными общественными работами до 240 часов или исправительными работами до 1 года.

При этом наказания, предусмотренные частями 2−4 статьи 185−2, предлагается ужесточить.

В части 2 статьи 185−2 (самовольное подключение к электрическим, тепловым, газовым или водопроводным сетям общего пользования либо умышленная порча приборов учета электрической, тепловой энергии, природного газа, холодной или горячей воды, в том числе их пломб, либо вмешательство в приборы учета извне с целью изменения их показателей, совершенные с причинением значительного ущерба) наказание предлагается в следующей редакции:

наказываются штрафом от 75 до 150 БРВ или обязательными общественными работами от 240 до 300 часов или исправительными работами до 2 лет либо ограничением свободы от 1 года до 3 лет (сейчас — до 1 года) или лишением свободы от 1 года до 3 лет (сейчас — до 1 года).

В части 3 статьи 185−2 (самовольное подключение к электрическим, тепловым, газовым или водопроводным сетям… совершенные с причинением крупного ущерба) наказание предлагается в следующей редакции:

наказываются штрафом от 150 до 300 БРВ или обязательными общественными работами от 300 до 360 часов или исправительными работами от 2 до 3 лет либо ограничением свободы от 3 до 5 лет (сейчас — от 1 года до 2 лет) или лишением свободы от 3 до 5 лет (сейчас — от 1 года до 2 лет).

В части 4 статьи 185−2 (самовольное подключение к электрическим, тепловым, газовым или водопроводным сетям… совершенные с причинением особо крупного ущерба) наказание предлагается в следующей редакции:

наказываются штрафом от 300 до 500 БРВ или ограничением свободы от 5 до 7 лет (сейчас — от 2 до 3 лет) либо лишением свободы от 5 до 7 лет (сейчас — от 2 до 3 лет).

Отметим, что в случае возмещения причиненного материального ущерба не применяется наказание в виде ограничения свободы и лишения свободы. Лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от ответственности, если оно в 30-дневный срок со дня обнаружения преступления возместило причиненный материальный ущерб.

Кроме того, предлагается ужесточить наказание за правонарушение согласно части 1 статьи 101 КоАО (самовольное подключение к электрическим, тепловым, газовым сетям общего пользования или иные нарушения правил их пользования, либо умышленная порча приборов учета электрической, тепловой энергии, природного газа в том числе их пломб или вмешательство в приборы учета извне с целью изменения их показателей). Предлагаемая редакция:

влечет наложение штрафа на граждан от 10 до 15 БРВ (сейчас — от 5 до 10 БРВ), а на должностных лиц — от 15 до 25 БРВ (сейчас — от 10 до 20 БРВ).

Статью 101 КоАО также планируется дополнить второй частью:

те же правонарушения, совершенные повторно в течение года после применения административного взыскания влекут наложение штрафа на граждан от 25 до 50 БРВ, а на должностных лиц — от 50 до 100 БРВ.

Аналогичные изменения могут коснуться и статьи 163 КоАО (нарушение правил пользования водопроводом).

Наказание за нарушение согласно части 1 статьи 163 (самовольное подключение к водопроводным сетям и иные нарушения правил пользования водопроводом, нарушение правил охраны водопроводных сетей при производстве земляных и иных работ, повлекшие их повреждения, либо умышленная порча приборов учета холодной или горячей воды в том числе их пломб, а равно вмешательство в приборы учета извне с целью изменения их показателей) может повлечь:

наложение штрафа на граждан от 10 до 15 БРВ (сейчас — от 5 до 10 БРВ), а на должностных лиц — от 15 до 25 БРВ (сейчас — от 10 до 20 БРВ).

Статью 163 КоАО тоже планируется дополнить второй частью:

те же правонарушения, совершенные повторно в течение года после применения административного взыскания влекут наложение штрафа на граждан от 25 до 50 БРВ, а на должностных лиц — от 50 до 100БРВ.

Обоснование предложения

Как следует из пояснительной записки Генпрокуратуры, международная практика, связанная с ответственностью за незаконное использование энергоресурсов, показала, что в большинстве стран этот вид правонарушений считается тяжким преступлением и за него предусматриваются соответствующие санкции.

По данным ведомства, в Сингапуре, например, вмешательство в газовый счетчик извне карается штрафом в размере 10 тысяч долларов и лишением свободы на срок до 1 года, а также штрафом в размере до 50 тысяч долларов и тюремным заключением на срок до 5 лет при незаконном использовании газа. Незаконное использование электроэнергии может повлечь за собой штраф в размере до 50 тысяч долларов и до 3 лет тюрьмы.

В Германии и Великобритании эта категория преступлений наказывается тюремным заключением на срок до 5 лет. В то же время, согласно английскому закону о краже 1968 года, любое вмешательство в использование энергоресурсов и их незаконное потребление расценивается как кража и наказывается соответствующим образом.

Кража газа и энергоресурсов в жидкой форме в Турции организациями, занимающимися хранением, переработкой и реализацией этих ресурсов, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет.

Генпрокуратура считает, что реализация предложенных изменений приведет к предотвращению и сокращению нарушений в этой сфере, а также обеспечит компенсацию поставщикам за причиненный ущерб.

Обсуждение проекта продлится до 7 февраля.