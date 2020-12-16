Президент Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном ошибкам при подготовке к зиме, отметил, что 60 тысяч тонн угля, предназначенного для населения и социальных объектов, по-прежнему находятся на складе и поручил доставить этот объем получателям, передает корреспондент «Газеты.uz».

«Есть также претензии по поводу качеству угля, — сказал глава государства. — [Глава Минэнерго Алишер] Султанов вместе с хокимами должен решить вопросы в этом направлении в течение недели».

Допускаются незаконные действия в сфере электро- и газоснабжения и обеспечения углем, заявил президент.

Например, главный инженер предприятия энергоснабжения Янгиюльского района Ташкентской области вместе со своими сотрудниками получили взятку от 500 до 2000 долларов и подключили потребителей без каких-либо официальных документов. «В этом районе нет прокурора, хокима? Где работа в разрезе махаллей? Это только десятая часть случаев», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства продолжил перечислять. В декабре правоохранители выявили 1525 случаев хищения энергоресурсов на 59 млрд сумов. Из-за беспечности должностных лиц хокимията Самаркансдкой области допущено воровство 80 тысяч тонн сжиженного газа. В Мубарекском районе кирпичный завод расхитил 4,3 млн кубометров газа из-за незаконного подключения. Этого объема хватило бы для газоснабжения 8000 семей в месяц, подчеркнул президент.

В этом году в 74 населенных пунктах после установки газовых счетчиков выявлено свыше 2000 потребителей, которые совершили хищение 7 млн кубометров газа.

Генпрокуратура и налоговые органы выявили 110 незаконных случаев купли-продажи угля, говорилось на совещании.

Президент поручил генпрокурору подать предложения об усилении ответственности за незаконное использование энергоресурсов.

Первому вице-премьеру Ачилбаю Раматову, главе Минэкономразвития Джамшиду Кучкарову и министру жилищно-коммунального обслуживания Музаффару Салиеву вместе с хокимами регионов поручено внести предложения по ремонту 153 котельных (23%) и 2802 км (66%) теплосетей и охвату теплоснабжением 1784 (12%) многоквартирных домов.

Больше всего теплосетей, требующих ремонта, — в Ташкенте (1900 км), Бухаре (130 км), Фергане (98 км), Намангане и Хорезме (по 50 км), отмечалось на мероприятии.