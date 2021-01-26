Сегодня ритейл называют одной из быстро меняющихся сфер бизнеса в мире. И Узбекистан не стал исключением.

В стране активно развиваются местные ритейловые сети — korzinka.uz и Makro. Причем не только в Ташкенте, но и в регионах. Год назад korzinka.uz рассказала о планах увеличить количество розничных магазинов до 140 единиц. А в декабре 2020 года представитель Makro поделился планами открытия еще около 100 магазинов и увеличить тем самым присутствие торговой сети до 35 городов.

На рынок начинают приходить новые игроки. Так, в декабре 2020 в Ташкенте был открыт первый гипермаркет международной сети Carrefour, входящей в десятку крупных ритейлеров мира.

После своего успеха в Казахстане о планах выйти на рынок Узбекистана сообщила еще одна крупная сеть — Magnum Cash&Carry. В 2021 году компания планирует открыть в республике шесть торговых точек. Приход крупных игроков международного розничного бизнеса диктует высокие стандарты качества и безопасности продукции, попадающей на магазинные полки. А это отражается на всей цепочке поставки товаров.

Большим толчком к изменениям в розничной торговле в Узбекистане в 2020 году стал COVID-19. Из-за ограничений, вызванных пандемией, появились новые форматы продажи. Начала активно развиваться онлайн-торговля, возросла популярность продуктовых магазинов у дома. Ведь последние, даже несмотря на небольшую площадь, могут гарантировать доступность, высокое качество и хороший ассортимент товаров.

Активное развитие торговых сетей и растущий спрос на современные торговые объекты со стороны потребителя задают высокую планку для компаний, открывающих в Узбекистане новые магазины. Чтобы привлечь покупателя, торговые сети должны не только обеспечить широкий ассортимент товаров высокого качества, но и предоставить современный сервис. Или, как говорят эксперты рынка, обеспечить необходимый покупательский опыт.

Что может предложить ритейлу BS/2

Литовская компания BS/2 известна в Узбекистане как поставщик банкоматов Diebold Nixdorf и разработчик программного обеспечения для них.

Однако, помимо банкоматов и других устройств банковского самообслуживания, в портфолио BS/2 входят решения для ритейла. Причем не только Diebold Nixdorf, но и других зарекомендовавших себя во всем мире производителей: Datalogic, Bizerba, Zebra и других.

В 2021 году BS/2 подписала партнерское соглашение на поставку решений самообслуживания CCL Tech — четвертого в мире по объемам поставок производителя оборудования для ритейла. Решения CCL Tech отличаются инновационностью, надежностью и ценовой доступностью. Это позволяет торговым сетям снизить инвестиции в оборудование торговых точек, обеспечив оптимальный пользовательский опыт своим клиентам.

«Мы предлагаем не только решения самообслуживания, но и сканирующее и весовое оборудование, оборудование для маркировки товаров, технологическое оборудование для переработки продуктов, системы, контролирующие цепочки поставок, а также системы автоматизации складского учета. У нас уже есть опыт оборудования магазина под ключ для торговой сети в одной из стран нашего региона. Говоря под ключ, мы имеем в виду обеспечение операционной деятельности торговой точки: контроль цепочки внутренних поставок товара, обеспечение бесперебойной работы складов, организация работы мест кассового расчета, в том числе касс самообслуживания, и другое», — рассказал руководитель отдела продаж розничного оборудования BS/2 Эмиль Мусаев.

Опыт других стран региона

Активное развитие крупных торговых сетей в других странах региона в последние годы показало, что в выигрыше оказываются те игроки рынка, которые делают ставку на оборудование торговых точек по мировым стандартам. Они предлагают своим покупателям не только качественные продукты, но качественный сервис.

При грамотном подходе к оснащению магазинов современными решениями для ритейла вложения окупают себя достаточно быстро. Убедиться в этом можно на примере торговых сетей Казахстана и Азербайджана.

«Хорошо зарекомендовала себя практика, когда наши клиенты знакомились с работой оборудования непосредственно в рабочей среде: магазинах, оборудованных таким же образом в Германии, Литве и других европейских странах. Это позволяет ритейлерам сориентироваться в многообразии представленного на рынке оборудования, понять, чего хочет покупатель. Уверен, что как только закончится локдаун, мы сможем предоставить такую возможность и представителям торговых сетей Узбекистана», — поделился Эмиль Мусаев.

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