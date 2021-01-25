Президент России Владимир Путин заявил, что ни он, ни его родственники не владеют дворцом в Геленджике, о котором говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом он заявил (заявил) во время общения со студентами российских вузов в честь Дня студента 25 января.

«Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации. Но листал видеоподборки, которые принесли помощники. Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что тема «дворца» обсуждается уже более 10 лет и за эти годы должны были остаться документы, связанные с данным имуществом — оформлением земельных участков, финансовыми проводками и т. д.

«Вместо всего этого что — разместили мою фотографию, моё плавание стилем баттерфляй в каком-то бассейне, где я никогда не был и не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. В Енисее в 2016 году. Это просто компиляция, монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: „Скучно, девочки“. Ну хоть чего-нибудь попридумывали бы ещё», — отметил он.

Расследование и фильм о «дворце Путина» ФБК опубликовал 19 января, через день после задержания основателя фонда Алексея Навального по прибытии из Германии. В расследовании утверждается, что на Чёрном море на деньги государственных и частных компаний построен дворец для Владимира Путина. Фонд оценил строительство в минимум 100 млрд рублей. На 25 января фильм собрал на YouTube свыше 87 миллионов просмотров.

23 января по всей России прошли масштабные акции за «Свободу Навальному!» Сообщается, что на митингах в 126 городах было задержано более 3700 человек.

Комментируя акцию протеста, Владимир Путин сказал: «Все люди имеют право на политическую деятельность, на выражение своего мнения, на продвижение своего мнения в общественном сознании. Но в рамках закона. Также в рамках закона должны действовать и правоохранительные органы».