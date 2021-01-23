В субботу по всей России проходят акции «Свободу Навальному!» в поддержку задержанного основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Алексея Навального.

Митинги проходят, несмотря на отсутствие разрешений и предупреждения властей. Как пишет Meduza, до начала акций правоохранительные органы задержали ряд сотрудников ФБК и журналистов.

Навальный был задержан сразу по возвращении из Германии, где он проходил лечение после отравления. На следующий день ФБК опубликовал расследование о «дворце Путина» под Геленджиком оценочной стоимостью в 100 млрд рублей.

Первые акции начались на Дальнем Востоке. Участники шествий выкрикивали «Уходи!», обращаясь к президенту России, «Позор» и другие лозунги. Акции также прошли в ряде стран мира.

ОМОН взял центр площади в оцепление, а люди взяли в оцепление ОМОН и водят вокруг них хоровод pic.twitter.com/rESfmaDoDM — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021

Хабаровск обожает ВладимВладимировича pic.twitter.com/8wbHAvEl7Z — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021

Разгон демонстрации во Владивостоке



Видео: местный штаб Навального pic.twitter.com/8dAQpnPu4A — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

E1.RU.

В Екатеринбурге во время акции правоохранительные органы задерживали демонстрантов прямо на льду Городского пруда.

Фото: Антон Лебедев / E1.RU.

Фото: Диана Барашкова.

В Кузбассе около 500 протестующих дошли до здания мэрии Кемерова. Очень много полиции оцепило площадь в районе облправительства, которое стоит рядом https://t.co/6tb7ljztJb pic.twitter.com/NyRwqGjGL5 — Тайга.инфо (@taygainfo) January 23, 2021

В Токио замечательные люди в дождь вышли поддержать @navalny и всех политзаключённых, и против нашего дорогого президента. pic.twitter.com/d546p7Ofxc — Tania / タニャ (@kassalanche) January 23, 2021

В Иркутске протестующие собрались у зданию областного правительства. Они кричали: «Уходи!», «Мы есть власть!» и пели «Перемен» Виктора Цоя.









Четыре тысячи новосибирцев в центре города. Это самый массовый митинг со времен протестов против повышения тарифов в 2017 году



Фото: Тайга.инфоhttps://t.co/I4q2vCcGwO pic.twitter.com/glbP9gDEEv — Медиазона (@mediazzzona) January 23, 2021

Главные события развернулись в Москве. Несколько десятков тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь. Силовики разгоняли собравшихся ещё до начала акции. Сообщается о применении ими силы.

Фото: «Открытые медиа».

Фото: Анастасия Ясеницкая / Медиазона.

Фото: Александр Горохов для «Медузы»

В Москве на Цветном протестуют красиво pic.twitter.com/bUWKVrnC5v — ФБК (@fbkinfo) January 23, 2021





Фото: Наталия Буданцева для «ОВД-Инфо».

️Силовики избивают и задерживают людей прямо на входе в метро «Цветной бульвар»



Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/MRoXwpukPi — Медиазона (@mediazzzona) January 23, 2021

По данным «ОВД-Инфо» на 19:35 (по ташкентскому времени), по всей России задержаны 1614 человек (в том числе супругу оппозиционера Юлию Навальную). Задержания продолжаются. Кроме того, уже шесть уголовных дел возбудили в связи с протестами в поддержку Алексея Навального.