В субботу по всей России проходят акции «Свободу Навальному!» в поддержку задержанного основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Алексея Навального.

Митинги проходят, несмотря на отсутствие разрешений и предупреждения властей. Как пишет Meduza, до начала акций правоохранительные органы задержали ряд сотрудников ФБК и журналистов.

Навальный был задержан сразу по возвращении из Германии, где он проходил лечение после отравления. На следующий день ФБК опубликовал расследование о «дворце Путина» под Геленджиком оценочной стоимостью в 100 млрд рублей.

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Первые акции начались на Дальнем Востоке. Участники шествий выкрикивали «Уходи!», обращаясь к президенту России, «Позор» и другие лозунги. Акции также прошли в ряде стран мира.

E1.RU.

В Екатеринбурге во время акции правоохранительные органы задерживали демонстрантов прямо на льду Городского пруда.

Фото: Антон Лебедев / E1.RU.

Фото: Диана Барашкова.

В Иркутске протестующие собрались у зданию областного правительства. Они кричали: «Уходи!», «Мы есть власть!» и пели «Перемен» Виктора Цоя.



Главные события развернулись в Москве. Несколько десятков тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь. Силовики разгоняли собравшихся ещё до начала акции. Сообщается о применении ими силы.

Фото: «Открытые медиа».

Фото: Анастасия Ясеницкая / Медиазона.

Фото: Александр Горохов для «Медузы»


Фото: Наталия Буданцева для «ОВД-Инфо».

По данным «ОВД-Инфо» на 19:35 (по ташкентскому времени), по всей России задержаны 1614 человек (в том числе супругу оппозиционера Юлию Навальную). Задержания продолжаются. Кроме того, уже шесть уголовных дел возбудили в связи с протестами в поддержку Алексея Навального.