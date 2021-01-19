Фонд борьбы с коррупцией, основателем которого является оппозиционер Алексей Навальный, 19 января выпустил большое расследование о «дворце для Путина».

Часть материала была записана в Германии, где Навальный проходил лечение после отравления. 17 января по прибытии в Москву он был задержан в аэропорту. На следующий день суд, который провел заседание в отделе полиции, арестовал его на 30 суток. Сам оппозиционер назвал суд «наивысшей степенью беззакония».

Алексей Навальный утверждает, что президент России владеет «целым королевством» под Геленджиком размером, «как 39 княжеств Монако».

Фонд сообщает, что строительство комплекса финансировали компании, в том числе государственные «Роснефть» и «Транснефть», с помощью фиктивных арендных платежей и других коррупционных схем.

Авторы расследования называют эту схему «самой большой в мире взяткой» и оценивают общую сумму денег, потраченных на дворец и виноградники, минимум в 100 млрд рублей (1,35 млрд долларов).

«Самый секретный и охраняемый объект в России, без преувеличения. Это не загородный дом, не дача, не резиденция — это целый город, а скорее королевство. Здесь неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная зона и даже собственный погранпункт», — сообщается в видео.

Ссылаясь на документы, Алексей Навальный заявляет, что площадь «дворца» — 17691 квадратный метр, и это самый большой частный жилой дом в стране.

Meduza пишет, что впервые о дворце стало известно еще в 2010 году — о нем рассказал бизнесмен Сергей Колесников, который, по его словам, был вовлечен в проект его строительства. Он опубликовал сметы, договоры и другие документы, связанные со строительством, и сообщил, что проект курировал бизнесмен Николай Шамалов в интересах Владимира Путина. Это привело к крупному скандалу в СМИ, и через несколько месяцев Шамалов продал дворец бизнесмену Александру Пономаренко, который заявил, что достроит его в качестве гостиничного комплекса.

ФБК утверждает, что продажа была фиктивной — Пономаренко заплатил за дворец лишь 350 тысяч долларов (в тысячу раз меньше суммы, фигурировавшей в СМИ). Одна из фирм Шамалова вскоре стала управляющей компанией на объекте.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал расследование Навального так: «Пластинка сильно заезженная. Много лет назад мы уже объясняли, что нет никаких дворцов у Путина».

До возвращения в Россию Навального объявили в федеральный розыск по делу «Ив Роше» за «систематические и неоднократные нарушения условий испытательного срока».