Фонд борьбы с коррупцией, основателем которого является оппозиционер Алексей Навальный, 19 января выпустил большое расследование о «дворце для Путина».
Часть материала была записана в Германии, где Навальный проходил лечение после отравления. 17 января по прибытии в Москву он был задержан в аэропорту. На следующий день суд, который провел заседание в отделе полиции, арестовал его на 30 суток. Сам оппозиционер назвал суд «наивысшей степенью беззакония».
Алексей Навальный утверждает, что президент России владеет «целым королевством» под Геленджиком размером, «как 39 княжеств Монако».
Фонд сообщает, что строительство комплекса финансировали компании, в том числе государственные «Роснефть» и «Транснефть», с помощью фиктивных арендных платежей и других коррупционных схем.
Авторы расследования называют эту схему «самой большой в мире взяткой» и оценивают общую сумму денег, потраченных на дворец и виноградники, минимум в 100 млрд рублей (1,35 млрд долларов).
«Самый секретный и охраняемый объект в России, без преувеличения. Это не загородный дом, не дача, не резиденция — это целый город, а скорее королевство. Здесь неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная зона и даже собственный погранпункт», — сообщается в видео.
Ссылаясь на документы, Алексей Навальный заявляет, что площадь «дворца» — 17691 квадратный метр, и это самый большой частный жилой дом в стране.
Meduza пишет, что впервые о дворце стало известно еще в 2010 году — о нем рассказал бизнесмен Сергей Колесников, который, по его словам, был вовлечен в проект его строительства. Он опубликовал сметы, договоры и другие документы, связанные со строительством, и сообщил, что проект курировал бизнесмен Николай Шамалов в интересах Владимира Путина. Это привело к крупному скандалу в СМИ, и через несколько месяцев Шамалов продал дворец бизнесмену Александру Пономаренко, который заявил, что достроит его в качестве гостиничного комплекса.
ФБК утверждает, что продажа была фиктивной — Пономаренко заплатил за дворец лишь 350 тысяч долларов (в тысячу раз меньше суммы, фигурировавшей в СМИ). Одна из фирм Шамалова вскоре стала управляющей компанией на объекте.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал расследование Навального так: «Пластинка сильно заезженная. Много лет назад мы уже объясняли, что нет никаких дворцов у Путина».
До возвращения в Россию Навального объявили в федеральный розыск по делу «Ив Роше» за «систематические и неоднократные нарушения условий испытательного срока».
Artyom
Сидит в тюрьме, но всё равно раздаёт пощёчины мошенникам и ворам.
Вот это дух.
Andrey Korotkov
Навальрого же орестовали! Как он из изолятора отправил это “расследование“??? Откуда у него доступ в интернет?
Abid Sultanoff
И почему они все так любят строить себе новые дворцы и резиденции?! Почему президенты сверхдержавы США двести лет вьезжают в одии и тот же белый дом, а премьер министры Великобритании в довольно непримечательную резиденцию на Даунинг стрит, 10 а Ангела Меркель так вообще как жила в своей берлинской “трешке“ до назначения на пост канцлерин так и продолжает там жить?!
Rishad Nigmatulin
Хи а что так дёшево?у самого богатого человека в мире и всего лишь $1,35 млрд!?Газета.уз а если окажется что это не правда за распространения ложной информации отвечать будете?за испорченную репутацию?Вы специально провоцируете?кто вам платит за это?уверен что коммент не пропустите!вы уже все рамки приличия переступили!
Shuhrat Mansurov
Ну и сказочник этот А. Навальный!
valera yurin
“какаие ваши доказательства?“ Кто поверит этому пройдохе? Как будто других новостей нет. Только о всяких либерастов
Rishad Nigmatulin
Согласно внесенному законом дополнению в Кодекс об административной ответственности, распространение ложной информации, в том числе в средствах массовой информации, сетях телекоммуникаций или всемирной сети интернет, приводящее к унижению достоинства личности или дискредитации личности, влечет наложение штрафа в сумме 50 БРВ (11 млн. 150 тысяч сумов).
Если распространяемая информация содержит угрозу общественному порядку или безопасности, на лицо, распространяющее эту информацию, налагается штраф в сумме 100 БРВ (22 млн. 300 тысяч сумов).
Согласно дополнению в Уголовный кодекс, распространение ложной информации, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, наказывается штрафом до 400 БРВ (89 млн. 200 тысяч сумов) или ограничением свободы до трех лет.
Flyer
газета. уз — читать такие третьесортные статейки противно. лучше выводите Минздрав на чистую воду.
а вообще сейчас идет тенденция на психологов. откройте рубрику помощь психолога — и консультируйте там по поводу буллинга и стигматизма в школах, а заодно этим раскроете все недостатки работы МНО и МДО — вдруг они за голову возьмутся?
Jesse Livermore
Путин красавчик, собрался вечно жить..
Зохир Абдиев
Лёша, ты забыл написать, что ВВП уже и Луну купил и сдает в аренду Илону))
oyb_ uzb!
Ну и вот он, самый жирный кусок он оставил напоследок, отличное расследование, впрочем как всегда, вы посмотрите сколько людей уже увидели это, почитайте комменты. Ну кремлеботы, что скажите, что это Украина или запад или все таки пришельцы?