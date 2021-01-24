Боец смешанных единоборств из Узбекистана Махмуд Мурадов (25−6 MMA, 3−0 UFC) одержал третью победу на турнире UFC. В бою, прошедшем 23 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), узбекистанец победил соперника техническим нокаутом в третьем раунде.

В рамках основного карда Мурадов встретился с американцем Эндрю Санчесом (13−6).

Фото: UFC.

Как пишет Allboxing.ru, начало поединка было за узбекистанцем. Узбекский боец точно действовал лоукиком, отбивая переднюю ногу американца. Санчес пытался искать удачу в борьбе, но Мурадов избегал этого и наносил удары в голову Санчеса.





В заключительном (третьем) раунде Санчес пошел вперед, действуя на взрывах, и прессингуя Мурадова, в то время как Махмуд ловил своего соперника на контратаках. В один из моментов узбекитанец потряс ударом справа в голову Санчеса, а затем добавил серию из двух ударов, после которых американец рухнул на настил и бой был остановлен.

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC.

UFC раздал бонусы за лучшие выступления на турнире. По 50 тысяч долларов получили Марина Родригез, Махмуд Мурадов, Майкл Чендлер и Дастин Порье.

В главном бою UFC 257 Порье нокаутировал Конора Макгрегора во втором раунде.

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