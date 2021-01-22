Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт объявила в четверг, что уходит в отставку, сообщает РБК.

По данным телеканала CBC, причиной отставки главы исполнительной власти страны стала «атмосфера токсичности» в коллективе. В июле офис Тайного совета Канады начал проверку в ответ на сообщение телеканала, в котором более 10 госслужащих и бывших сотрудников на условиях конфиденциальности утверждали, что Пейетт публично ругает и унижает сотрудников резиденции Ридо-холл. Обвинения касались и её помощника Ассунто ди Лоренцо.

По состоянию на 5 января Ридо-холл потратил более 150 тысяч долларов из государственных средств на юридическое представительство в ответ на обвинения в токсичности на рабочем месте.

Генерал-губернатор Канады представляет королеву Канады, которой является королева Великобритании Елизавета II. Жюли Пейетт занимала свой пост со 2 октября 2017 года. До этого она была космонавтом, участвовала в полетах на кораблях Discovery и Endeavour.