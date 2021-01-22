Обильные осадки в виде снега и сильный ветер в ряде регионов Узбекистана вызвали перебои в поставке электричества. Об этом сообщают читатели «Газеты.uz», пользователи социальных сетей, а также региональные предприятия электрических сетей (ПТЭС).

Бухарская область

Об отключениях электричества в некоторых районах Бухарской области сообщила пресс-служба областного ПТЭС. В настоящее время там с визитом находится президент страны Шавкат Мирзиёев.

Предприятие сообщило, что оперативные бригады и все сопутствующие службы работают над устранением неполадок. Электроснабжение во всех районах области обещают восстановить к 15:00 22 января.

Хорезмская область





С 15:00 21 января многие части Хорезмской области, включая административный центр Ургенч, остались без электричества. К утру в некоторых районах свет появился. В устранении аварии сотрудникам Хорезмского ПТЭС помогают представители Управления по чрезвычайным ситуациям. В ПТЭС ожидают полного восстановления подачи электричества до вечера.

Навоийская область





В Навоийской области также наблюдались сильный ветер, дождь и снег, что привело к нарушению поставки энергии.

Кашкадарьинская область

В Кашкадарьинском ПТЭС утром также подтвердили перебои в подаче электричества из-за погодных условий. Предприятие опубликовало телефоны областного центрального штаба: 75−221−13−35, 75−221−13−14, 98−777−33−77.

Сырдарьинская область





Оперативные бригады Сырдарьинского ПТЭС также ведут работу по устранению перебоев в энергоснабжении. В Мирзаабадском районе произошёл обрыв провода на 37-й опоре воздушной линии 10 кВ «Тараккиёт» от подстанции «Ташкент». В Баяутском районе ликвидируются последствия аварии на трех трансформаторных пунктах (№129, 209 и 334).

Андижанская область





Перебои наблюдаются и в Андижанской области. Отключение шлейфа на подстанции «Андижан» в 8:12 привело к автоматическому введению ограничений в некоторых районах. Сотрудники предприятия принимают меры для восстановления энергоснабжения.

Ташкент





Читатели «Газеты.uz» утром сообщили, что в районах, не относящихся к центральным, местами не работали светофоры.

Ташкентское городское ПТЭС сообщило, что в Юнусабадском районе произошло повреждение кабеля между двумя трансформаторными пунктами, питаемыми фидером «ГЕРЦ-2» в махалле «Шахристан». Сейчас там ведутся ремонтные работы.

Перебои наблюдаются и Каракалпакстане и Ташкентской области, сообщили региональные ПТЭС.

Предупреждение министра энергетики

Алишер Султанов (в центре).

19 января на брифинге в столице министр энергетики Алишер Султанов предупреждал, что в предстоящие 10 дней ожидается резкое понижение температуры воздуха.

«К концу недели в Узбекистане ожидается новая волна холодов, снижение температуры ниже 0 градусов. Мы хорошо осведомлены о ситуации, приняты все меры для смягчения проблем, обеспечения стабильной подачи электроэнергии и газа», — сказал глава Минэнерго.

Он сообщил, что с 20 января по 1 февраля потребителям будет поставлено 2,3 млрд кВт*ч электроэнергии, 1,1 млрд кубометров газа и 19,2 тысячи тонн сжиженного газа. Сформирован резерв из 8200 тонн сжиженного газа и 28 тысяч газовых баллонов.

Министр также отмечал, что «очень много энергии уходит на отопление улицы». «Раньше при подготовке к зиме мы думали об отоплении детских садов и школ. [Проверяли], хорошо ли закрыты окна, не продувает ли, закрывают ли двери. Сейчас наблюдается много случаев, когда используют нестандартные устройства, из-за чего много энергии уходит на „отопление улицы“. В такой ситуации даже при увеличении производства мы не сможем поставлять газ и электричество. Поэтому, уважаемые потребители, прошу вас сотрудничать с нами в этом направлении», — говорит Алишер Султанов.