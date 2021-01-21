В четверг примерно с 15:00 во многих частях Хорезмской области, в том числе административном центре Ургенче, отсутствует электроэнергия. Как сообщили «Газете.uz» читатели, на 23:00 люди всё ещё без света.

Хорезмское предприятие территориальных электрических сетей в своём Telegram-канале сообщило, что отключения связаны со сложными погодными условиями — на область обрушился снегопад, наблюдался сильный ветер.





Для восстановления подачи энергии задействованы все сотрудники предприятия, говорится в сообщении. В канале предприятия публикуются фотографии и видеоролики о работе восстановительных бригад.