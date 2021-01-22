Ново-Ангренская ТЭС выплатила компенсацию семьям трёх человек, погибших при взрыве 20 января, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

По данным Минэнерго, предприятие 22 января выплатило по 105 млн сумов семьям сотрудников компании «Востокэнерготеплоизоляция». Помимо этого, 20−21 января семьи получили по 4,866 млн сумов для проведения похорон.

В среду в 5-м энергоблоке ТЭС, приостановленной накануне для проведения профилактических мероприятий, произошла вспышка пыльно-угольной воздушной смеси. В результате инцидента, случившегося во время проведения планового обслуживания, три человека скончались от полученных травм, ещё трое пострадали.

Фото: Минэнерго.

Прокуратура Ангрена возбудила уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 257 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека и иные тяжкие последствия).

Сайт газеты «Халк сузи» со ссылкой на рабочих предприятия сообщил, что руководство игнорирует вопросы социальной защиты сотрудников. Кроме того, пишет издание, нарушаются требования технической безопасности, не налажена система охраны труда, практически игнорируются существующие внутренние нормы дисциплины.

Фото: Сирожиддин Вахидов / «Халқ сузи».

Как сообщили «Газете.uz» в Министерстве энергетики, жертвами взрыва стали две женщины и мужчина.

В декабре 2019 года произошел обвал на участке строительства Юнусабадской линии метро в Ташкенте, погибли шесть человек. Семьям жертв была выплачена компенсация. Уголовное дело в отношении четырёх обвиняемых было прекращено без решения вопроса о виновности.