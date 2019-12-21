К месту обвала грунта на участке строительства Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена, где 18 декабря погибли шесть человек, жители столицы несут цветы.

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Как сообщает корреспондент «Газеты.uz», из-за отсутствия отдельно отведенного места для возложения цветов люди оставляют их в разных местах.

Вечер субботы. На бетонном бордюре лежат белые розы и красные гвоздики, а также потухшие свечи. В 10 метрах отсюда продолжает работать техника.









До этого сотрудник органов внутренних дел, дежурящий возле участка строительства, на вопрос, где люди оставляют цветы, скажет корреспонденту, что не знает об этом.

Всего через несколько метров кто-то закрепил хризантемы на металлическом заборе, а рядом на земле стоит корзинка цветов. Сотрудник ОВД просит не фотографировать, но уходит, после того, как журналист объясняет, что имеет на это право.





Работник треста «Куприккурилиш», занимающегося строительством, рассказал, что люди начали приносить цветы с 18 декабря — дня трагедии.

Некоторые оставляют цветы в зонах строительных работ, и их приходится относить в сторону, поделился он.

«Это трагедия. Я живу на Юнусабаде и наблюдаю за стройкой. У меня были публикации [в социальной сети] о том, что я брошу такси и пересяду на метро, жду не дождусь завершения строительства. Чувствуется какая-то гордость, что наконец-то до Юнусабада приходит метро», — рассказала жительница района Барно Назарзода, которая в субботу тоже оставила здесь цветы.

«Но теперь, наверное, у многих такие мысли, насколько это делается безопасно. Смогу ли вот так взять и пересесть… Я не строитель, я не знаю, что там произошло, но произошла трагедия. Очень жаль людей», — отметила она.





Барно Назарзода призналась, что ожидала увидеть больше людей, посещающих место аварии. «Наверное, плохо сравнивать это с тем, как это обычно бывает в других странах. То есть население начинает проявлять свою позицию, приходит на место происшествия. У нас этого не произошло, к сожалению, я не знаю почему. Я бы очень хотела, чтобы население показало свое отношение к этой трагедии, гражданскую позицию», — сказала она.

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