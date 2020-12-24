Уголовное дело по факту чрезвычайного происшествия на участке строительства Юнусабадской линии метро в Ташкенте было прекращено без решения вопроса о виновности. Об этом сообщил первый заместитель прокурора Ташкента Икром Наримов, отвечая на официальный запрос «Газеты.uz» от 17 декабря.

Напомним, год назад, 18 декабря 2019 года, в результате обвала грунта на участке строительства метро в Ташкенте погибли шесть человек. Список погибших:

Абдуллаев Ойбек Тура угли (1989 г. р., проживал в селе Бешкапа Шахрисабзского района Кашкадарьинской области); Равшанов Жонибек Ислом угли (1989 г. р., проживал в селе Бешкапа Шахрисабзского района Кашкадарьинской области); Абдуллаев Давронбек Ботирович (1999 г. р., проживал в селе Бешкапа Шахрисабзского района Кашкадарьинской области); Диёров Анвар Нормуродович (1986 г. р., проживал в Яккабагском районе Кашкадарьинской области); Рахматов Ихтиёр Амриддин угли (1996 г. р., проживал в селе Фармонобод Акдарьинского района Самаркандской области); Каримов Зариф Тулкинович (1981 г. р., проживал в Пастдаргомском районе Самаркандской области).

Специальная инспекционная комиссия, изучившая причины декабрьского происшествия, сообщила, что к обвалу грунта при строительстве метро привели недостатки при ведении работ и отклонение от проекта, а также поглощение почвой дождевой воды и воды из канализации.

Тогда комиссия установила единовременное пособие в размере 261 млн 938 тысяч 888 сумов для каждой из пяти семей и еще для одной семьи — 281 млн 62 тысячи 782 сума.

Кроме того, рассчитаны и представлены для исполнения работодателям размеры денежных средств для ежемесячной выплаты нетрудоспособным лицам, состоявшим на иждивении погибших.

Уголовное дело прекращено без решения вопроса о виновности

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz», декабрь 2019 года.

Как сообщил «Газете.uz» первый заместитель прокурора Ташкента Икром Наримов, для установления причины обвала в ходе предварительного следствия была проведена комплексная судебная строительно-техническая экспертиза с привлечением ряда специалистов в сфере строительства и государственного надзора.

По итогам следствия установлено, что причиной обвала железно-бетонной конструкции правой стороны туннеля станции метро «Юнусабад» вместе с грунтом послужили «нарушения правил техники безопасности при прокладке туннеля открытым способом и некачественное выполнение строительных работ в результате ненадлежащего контроля со стороны ответственных лиц».

Список ответственных лиц по данным Генпрокуратуры:

заместитель начальника строительного отряда №67 УП «Куприк курилиш трест» Отабек Алимов;

делопроизводитель отряда Саидбек Бобожонов;

мастер отряда по строительству Салохиддин Ашуров;

старший инспектор по строительно-монтажным делам производственного отдела «Дирекции строительства линий Ташкентского метрополитена» УП «Тошкент метрополитени» Баходир Мухамедрахимов.

В письме первого зампрокурора Ташкента говорится, что в их действиях усматривается преступление, предусмотренное пунктом «а» части 2 статьи 257 (нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека) и пунктом «а» части 2 статьи 258 (нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее смерть человека), «относящееся к категории не представляющих большой общественной опасности».

«Учитывая, что установленные нарушения были совершены по неосторожности, вышеуказанные лица обратились с заявлениями о прекращении уголовного дела в отношении них без решения вопроса о виновности», — говорится в сообщении.

Кроме того, работодатель возместил причинённый в результате несчастного случая ущерб семьям погибших на основании заключения специально созданной комиссии Министерства занятости и трудовых отношений. Отмечается, что у семей отсутствуют претензии.

«Принимая во внимание положительную характеристику правления АК „Узбекистон темир йуллари“ на вышеуказанных работников 18 марта 2020 года уголовное дело было прекращено на основании пункта 2 части 2 статьи 84 УПК Узбекистана в связи с тем, что лица, впервые совершившие не представляющие большой общественной опасности преступления, чистосердечно раскаялись, активно способствовали раскрытию преступлений и загладили причинённый ущерб», — говорится в сообщении.