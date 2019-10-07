Для Узбекистана сдерживать инфляцию на низком уровне архиважно. Об этом в интервью экономисту Бехзоду Хошимову в рамках проекта Uzbek Review заявил первый заместитель министра финансов Тимур Ишметов.





Первый замглавы Минфина признал, что сум как национальная валюта в недостаточной степени выполняет сберегательную функцию.

«На текущий момент развития экономики, когда мы имеем достаточно высокую инфляцию, высокую степень долларизации экономики, вкупе, возможно, немного мешает выполнять накопительную функцию, то есть функцию сбережения. Накапливать в сумах, конечно же, не все желают, потому что имеются определенные риски, связанные с инфляцией», — отметил он.

По его словам, высокая долларизация экономики — отчасти результат недоверия к национальной валюте, а также предыдущей экономической политики, когда была масса валютных ограничений. По состоянию на 1 сентября текущего года, сумма активов банка составляет почти 285 трлн сумов, из них в иностранной валюте — 161 трлн сумов или 56,6% от всей суммы (показатель долларизации банковского сектора — ред.).

«Вообще, ограничения в денежном обращении приводили к тому, что все экономические агенты по мере возможности пытались накапливать деньги в долларах, привлекать заимствования в долларах, проводить транзакции в долларах. Потому что это было надежнее и удобнее… Высокая инфляция подталкивает бизнес и население к проведению операций в иностранной валюте», — объяснил Тимур Ишметов.

Отвечая на вопрос, почему в Узбекистане уже четверть века наблюдается высокая инфляция, первый замминистра финансов сказал, что инфляция — это результат макроэкономической политики.

«В 90-х годах возможной причиной было печатание денег. Печатание денег — это когда не хватало денежных ресурсов, Центральный банк просто кредитовал правительство и давал ресурсы коммерческим банкам. Последние 10 лет или больше Центральный банк не финансировал правительство, кредитные ресурсы банкам тоже не предоставлял, то есть классического печатания денег не было. Если посмотреть последние три года, то здесь инфляция — корректировка экономики под новые реалии. Предыдущая экономическая политика была основана во многом на поддержании цен искусственно-административно государством на товарных рынках, на денежном рынке процентные ставки искусственно пытались удержать, на валютном рынке курс искусственно держали, то есть везде цены регулировались государством», — заявил он.

Тимур Ишметов отметил, что при высокой инфляции реальные доходы населения «съедаются», а предпринимателям очень трудно планировать бизнес.