В Куйичирчикском районе Ташкентской области при получении наличными 3,72 млн долларов США с поличным был задержан руководитель компании, потребовавший у предпринимателя эти деньги для оформления документов на выделение земли. Операция была проведена сотрудниками Службы государственной безопасности Узбекистана и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе СГБ, предприниматель из Кибрайского района неоднократно обращался в местный хокимият и хокимияты других районов Ташкентской области с просьбой выделить землю для садоводства и пастбищ, но его усилия были безуспешными.

Узнав о проблеме предпринимателя, руководитель ООО Asiyan Milk Best, специализирующегося на животноводстве, Т. К., предложил ему оформить на его имя 360 га орошаемых земель в Куйичирчикском районе, принадлежащих этой компании, и неофициально используемые 100 га земель из резерва хокимията района.

Помимо 3,7 млн долларов за эти услуги Т. К. вымогал дополнительно 20 тысяч долларов якобы для передачи должностным лицам хокимията Куйичирчикского района за оформление всех необходимых документов.

В отношении руководителя ООО возбуждено уголовное дело по статьям 168 (Мошенничество) и 211 (Дача взятки) Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.