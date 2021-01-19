В Концепцию внешнеполитической деятельности Узбекистана планируется внести изменения. Об этом говорится в проекте Государственной программы на 2021 год, который опубликован для обсуждения Центром «Стратегия развития» и движением «Юксалиш». Оставить комментарии и предложения можно по ссылкам.

Проектом планируется до декабря 2021 года разработать документ о совершенствовании Концепции внешнеполитической деятельности «в целях последовательной реализации открытой и прагматичной внешней политики Узбекистана и обеспечения ускоренной реализации поставленных стратегических планов».

Концепция внешнеполитической деятельности была утверждена законом (ЗРУ-330), подписанным первым президентом Исламом Каримовым 10 сентября 2012 года. В настоящее время документ отсутствует в Национальной базе данных законодательства (Lex.uz). Ссылка на закон сохранилась в тексте постановления Кенгаша Сената, однако при переходе по ней появляется ошибка «404» (Страница не найдена).

Как писала «Газета.uz» в 2012 году, Концепция внешнеполитической деятельности содержит следующие основные положения:

1) Узбекистан оставляет за собой право заключать союзы, входить в содружества и другие межгосударственные образования, а также выходить из них, руководствуясь высшими интересами государства, народа, его благосостояния и безопасности, приоритетными направлениями модернизации страны, действующим национальным законодательством и принятыми международными обязательствами;

2) Узбекистан проводит миролюбивую политику и не принимает участие в военно-политических блоках, оставляет за собой право выхода из любого межгосударственного образования в случае его трансформации в военно-политический блок;

3) Узбекистан принимает политические, экономические и иные меры по предотвращению своего вовлечения в вооруженные конфликты и очаги напряженности в сопредельных государствах, а также не допускает на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов;

4) в соответствии с Конституцией, законом «Об обороне», Военной доктриной Вооруженные Силы Узбекистана создаются исключительно для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности страны, мирной жизни и безопасности ее населения и не принимают участие в миротворческих операциях за рубежом.

«Газета.uz» направила запрос в Министерство юстиции касательно отсутствия Концепции внешнеполитической деятельности в Национальной базе данных законодательста.