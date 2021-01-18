Первую половину недели погоду по Узбекистану будет определять поле пониженного давления. В понедельник, 18 января, осадков не ожидается, лишь в отдельных предгорных и горных районах возможен дождь. Температура воздуха будет в пределах +13…+18 градусов, сообщила пресс-служба Узгидромета.

19 января по большей части страны сохранится погода без осадков, лишь по Каракалпакстану, Хорезмской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областям местами возможен небольшой дождь.

20 января по Каракалпакстану и Хорезмской области дождь перейдёт в снег, по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям в ночные и утренние часы местами пройдёт дождь. По остальной территории осадков не ожидается.

21 января по Каракалпакстану и Хорезмской области прогнозируется снег, по Бухарской и Навоийской областям к вечеру местами возможен дождь.

Температура 19−21 января составит ночью 0…+5 градусов, днём — +11…+16 градусов.

22 января погода резко начнёт меняться. Причиной станет холодный антициклон с районов Поволжья. По стране пройдёт снег, лишь по северу без осадков. Температура воздуха ночью и днем составит −2…+3 градусов.

23 января антициклон охватит весь Узбекистан, осадки маловероятны, но будет очень холодно, отмечают синоптики. Температура воздуха ночью опустится до −10…−5 градусов, днём составит −2…+3 градуса. Среднесуточная температура окажется на 6−8 градусов ниже нормы.