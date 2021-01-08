Примерно у 30% добровольцев, подавших заявление на участие в третьей фазе испытаний рекомбинантной вакцины ZF 2001, разработанной китайскими учёными, выявлены антитела к коронавирусу. Об этом в интервью Daryo.uz сообщил министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахмонов.

Наличие антител даёт основания полагать, что эти люди перенесли коронавирус в бессимптомной форме, не подозревая об этом, сказал министр. «Несмотря на то, что они являются здоровыми, они не привлекаются к вакцинации, поскольку это помешает проверке эффективности вакцины», — отметил он.

По словам Иброхима Абдурахмонова, с 18 декабря по 6 января медицинский осмотр и собеседование прошли 3000 желающих участвовать в испытаниях, из них было вакцинировано только 1270 человек. Всего китайская сторона предоставила Узбекистану 5000 доз вакцины.

«С каждым желающим получить вакцину проводится беседа, изучаются история болезни, психологическое состояние. Подавшие заявку в первый день проходят медицинский осмотр, сдают тест на коронавирус, на антитела. Во второй день проводится вакцинация», — рассказал министр.

У добровольцев спрашивается, перенесли ли они COVID-19. Переболевшие к испытаниям не допускаются. Уже на этом этапе около 10% добровольцев отказываются от вакцинации или не допускаются по медицинским показаниям.

После проведения собеседования у участников берётся анализ крови. «На этом этапе в организме примерно 30% сдавших анализ крови обнаруживаются антитела к коронавирусу», — сообщил министр.

На последнем этапе проверки добровольцам даётся один день на размышление — «никто их не принуждает получить вакцину», заверил он. На этом этапе от вакцинации отказались 10% добровольцев.

По состоянию на 7 января число принявших участие в испытаниях вакцины составило 1328 человек (за день добавилось 58 человек), сообщил канал, посвященный вакцинации. Не все добровольцы получают вакцину. Часть из них получает плацебо — вещество без активного действия.

Согласно данным Министерства здравоохранения, с 15 марта прошлого года в Узбекистане официально зарегистрировано свыше 77,4 тысячи случаев коронавируса, выздоровело более 75,7 тысячи (98%), 616 человек скончались. При этом и представители Минздрава, и другие официальные лица заявляли, что реальное число заболевших и умерших может быть в разы выше.

Осенью «Газета.uz» писала, что общий показатель смертности в Узбекистане в июле прошлого года вырос на 26,4%, в Ташкенте — почти на 166%. Официально этот факт не комментировался, детальная статистика смертности не публикуется. Госкомстат впервые за последние годы не сообщил о статистике смертности за первые девять месяцев 2020 года.