Химкинский городской суд арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), российского оппозиционера Алексея Навального на 30 суток — до 15 февраля, сообщили в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш и адвокат Вадим Кобзев.

Судебное заседание прошло 18 января во 2-м отделе полиции управления МВД по городскому округу Химки, куда был доставлен политик после задержания в аэропорту «Шереметьево». На нем рассматривался вопрос об избрании меры пресечения до решения вопроса о замене условного срока на реальный.

Адвокату оппозиционера Ольге Михайловой сообщили о начале суда за несколько минут до заседания. Фотографию уведомления опубликовал руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш опубликовала видео из отдела полиции, на котором задержанный заявляет, что «не понимает, что происходит». Он сообщил, что его вывели из камеры «минуту назад» на встречу с адвокатами.

«Почему заседание происходит в полиции? Я не понимаю. Почему никого не уведомили, почему не дали никакой повестки? <...> Просто демонстративно разорвали и выкинули на помойку Уголовно-процессуальный кодекс. Это невозможно — то, что происходит здесь. Это просто наивысшей степени беззаконие», — заявил политик.

Алексея из зала «суда» pic.twitter.com/Dqsa4x0qrz — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021

Тот факт, что суд проходил в отделении полиции, в МВД объяснили отсутствием у Навального положительного теста на коронавирус после прибытия из Германии. Этим объяснили и ограниченный доступ журналистов на заседание, пишет РБК.

Как сообщает Meduza, до заседания суда к Навальному не пускали адвокатов. Он не мог с ними увидеться около 15 часов. Защитники пытались попасть к Навальному всю ночь, но их не пропускали в отдел полиции.

Западные политики призвали немедленно освободить Навального, в том числе госсекретарь США Майк Помпео, а также будущий советник по нацбезопасности в администрации Джо Байдена Джейк Салливан, представители Канады, Великобритании и многих стран Евросоюза.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на заявления иностранных дипломатов сказал, что западные политики пытаются «отвлечь внимание от собственных проблем», выступая «с комментариями под копирку»:

«С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития».

По итогам заседания суд выбрал для Алексея Навального меру пресечения в виде ареста на 30 суток. Защита заявила, что обжалует решение.

До возвращения в Россию Навального объявили в федеральный розыск по делу «Ив Роше» за «систематические и неоднократные нарушения условий испытательного срока». Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что примет «все меры» для задержания Алексея Навального до заседания суда, на котором будет принято решение о том, изменить ли ему условный срок заключения на реальный.