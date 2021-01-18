Распоряжением президента Узбекистана на пятилетний срок назначены председатели судов общей юрисдикции областей страны. Об этом сообщило УзА со ссылкой на Высший судейский совет.

Напомним, указом президента от 24 июля 2020 года предусматривалось с 1 января образовать суды общей юрисдикции Каракалпакстана, областей и Ташкента на базе областных и приравненных к ним судов по гражданским делам, по уголовным делам и экономических судов. 6 января Сенат одобрил закон о соответствующих поправках в Конституцию.

Назначения

Уткиржон Жумаев — председатель Джизакского областного суда. 1975 года рождения. До этого был заместителем председателя Джизакского областного суда по уголовным делам.

Лукмон Кодиров — председатель Бухарского областного суда. 1966 года рождения. До этого был судьёй Верховного суда Узбекистана.

Шухрат Камолов — председатель Ферганского областного суда. 1977 года рождения. До назначения работал заместителем председателя Навоийского областного суда по уголовным делам.

Хамидулла Кудратов — назначен на бессрочный период пребывания в должности судьи, пять лет из которых будет председателем Навоийского областного суда. 1959 года рождения. Ранее работал судьёй Сурхандарьинского областного суда по уголовным делам.

Абдукаюм Махкамов — председатель Кашкадарьинского областного суда. 1957 года рождения. Ранее был председателем Кашкадарьинского областного суда по уголовным делам.

Талъатжон Мелибоев — председатель Андижанского областного суда. 1975 года рождения. До назначения был судьёй Верховного суда Узбекистана.

Баходир Полванов — председатель Хорезмского областного суда. 1979 года рождения. До этого работал судьёй Судебной инспекции по обеспечению неприкосновенности судей и предотвращению коррупции Высшего судейского совета.

Абдулкосим Рузикулов — председатель Сурхандарьинского областного суда. 1965 года рождения. Ранее был председателем Навоийского областного суда по уголовным делам.

Дилшод Тожибоев — председатель Ташкентского областного суда. 1972 года рождения. Был председателем Ташкентского областного суда по уголовным делам.

Олим Хайитов — председатель Самаркандского областного суда. 1969 года рождения. До этого был председателем Самаркандского областного суда по уголовным делам.

Аъзамжон Худойбердиев — председатель Сырдарьинского областного суда. 1977 года рождения. Ранее был председателем Сырдарьинского областного экономического суда.

Абдурасул Эранов — председатель Наманганского областного суда. 1961 года рождения. До назначения был судьёй Верховного суда Узбекистана.

Напомним, по закону о судах председатели судов избираются или назначаются сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть избрано или назначено председателем суда в соответствующем суде более двух сроков подряд.