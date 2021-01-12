Квалифицированным специалистам, решившим работать в бюджетных организациях в отдалённых районах, будут выплачиваться «подъёмные» и ежемесячная компенсация. Это следует из постановления президента «О мерах по привлечению квалифицированных специалистов в бюджетные организации отдаленных районов».

С 1 января в отдаленных и труднодоступных районах предоставляются следующие льготы:

специалистам с высшим образованием, принятым на работу в бюджетные организации, выплачивается разовая первичная помощь в 50-кратном размере БРВ (11 млн 150 тысяч сумов) и ежемесячная денежная компенсация за аренду жилья в двукратном размере БРВ (446 тысяч сумов);

врачам, принятым на работу в пункты семейного врача и семейные поликлиники, выплачивается разовая первичная помощь в размере 30 млн сумов с условием отработки не менее трёх лет, а тем, кто не имеет жилья, предоставляется служебное жилье на три года или выплачивается ежемесячная денежная компенсация в двукратном размере БРВ (446 тысяч сумов).

Разовая первичная помощь и ежемесячная денежная компенсация не включаются в общий доход налогоплательщика и не считаются объектом налогообложения подоходным налогом с физических лиц, говорится в документе.

Этими льготами имеют право пользоваться выпускники бакалавриата или магистратуры вузов (вне зависимости от формы обучения), устроившиеся в течение трёх лет с момента окончания обучения на работу в бюджетные организации, в том числе в медицинские учреждения в отдаленных и труднодоступных районах.

При этом, ежемесячная денежная компенсация за жилье выплачивается до 36 месяцев с месяца приема на работу специалиста.

При переводе из одной бюджетной организации или медучреждения, расположенных в отдаленной местности, в другую соответствующую организацию выплаты продолжается до окончания установленного срока.