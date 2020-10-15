Премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров вышел к своим сторонникам и объявил себя исполняющим обязанности президента, сообщает АКИpress.

«Сооронбай Жээнбеков написал заявление об отставке. Спикер [парламента] Канатбек Исаев отказался от исполнения обязанностей президента. Сегодня исполнение полномочий президента и должность премьер-министра перешли мне», — заявил он вечером 15 октября.

Об этом также со ссылкой на самого спикера Каната Исаева сообщило 24.kg.

«Учитывая сложившуюся общественно-политическую ситуацию и важнейшие задачи, которые стоят перед законодательным органом государственной власти по стабилизации обстановки в стране, я решил сконцентрировать свои усилия непосредственно на работе в Жогорку Кенеше. А также в связи с тем, что срок работы шестого созыва парламента истекает, я считаю для себя невозможным исполнение полномочий президента», — приводит его слова издание.

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Канат Исаев днем автоматически стал и. о. президента Кыргызстана после того, как об отставке объявил президент Сооронбай Жээнбеков. Теперь исполнение обязанностей главы государства перешло к премьер-министру Садыру Жапарову.

Политический кризис в Кыргызстане начался 5 октября и был вызван недовольством официальными результатами парламентских выборов. С итогами не согласились оппозиционные партии, тысячи людей вышли на митинги, начались беспорядки, в результате чего результаты выборов были аннулированы, а правительство ушло в отставку.

Садыр Жапаров на момент беспорядков отбывал в колонии 10-летний срок по обвинениям в организации беспорядков и захвате заложника. На следующий день после его освобождения митингующими парламент утвердил его кандидатуру на должность премьера. Юристы указывали на нарушение процедур, после чего он был официально утвержден в должности 14 октября.