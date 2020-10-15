Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сообщил, что решил уйти в отставку. Заявление опубликовано на сайте главы государства.

«Общественно-политическая ситуация в столице нашей страны — Бишкеке остается напряженной. Вчера Жогорку Кенеш утвердил состав правительства, я подписал указы президента Кыргызской Республики о соответствующих назначениях. Но это не сняло напряженность. К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается», — говорится в заявлении.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что ситуация «близка к двустороннему конфликту», так как «с одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы».

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — заявил он.

«Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе», — подытожил глава Кыргызстана.