С 15 апреля 2021 года в Узбекистане вступит в силу новый порядок сдачи домов в эксплуатацию, сообщил первый заместитель министра строительства Шерзод Хидоятов на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, для создания более благоприятных условий для населения были внесены изменения в строительные нормативы.

«Дома больше не будут сдаваться в „коробочном“ состоянии. Этот порядок вступит в силу в апреле, через три месяца», — заявил первый замглавы Минстроя.

Шерзод Хидоятов подчеркнул, что подрядные организации должны будут на 100% завершить работы по отделке квартир и проведению коммуникаций.

«Это необходимо, в первую очередь, с точки зрения безопасности. На сегодняшний день есть много факторов, я перечислю. Во-первых, сегодня после сдачи дома в виде „коробки“ владельцы квартиры при ремонте, изменении планировки допускают много ошибок. Это нагрузки на плиты, изменение шахт, демонтаж, что крайне негативно влияет на конструкцию дома. Учитывалось это, а также пожарная безопасность», — заявил он.

Кроме того, по его словам, недовольство населения также вызывает формирование кадастра квартиры. Речь идёт о сокращении «жилой площади» после возведения стен.

«Например, если продаётся квартира площадью 88 кв. м, то завтра при монтаже стен площадь сокращается до 77 кв. м. Но население платит за квадратные метры под стенами тоже. А в квартирах со стенами площадь в кадастре формируется уже с учётом стен. За счёт разницы площадей население платило лишние деньги. Теперь с апреля квартиры в виде „коробки“ приниматься не будут. До этого выдавалась квартира с четырьмя стенами, без коммуникаций, без разделения комнат. [Застройщики] теперь должны будут разделить стены, провести коммуникации, установить сантехфаянс, а затем сдавать объект», — отметил первый замминистра строительства.

Ранее хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев говорил, что крупные проекты по строительству жилья в столице нужны, «чтобы предотвратить рост цен на квартиры». Градоначальник отметил, что 2,5−3 года назад прогнозировалось, что стоимость 1 кв. м жилья достигнет минимум 1500 долларов.